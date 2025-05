Stellar Blade sur PC : Sony se met encore des millions de joueurs à dos, Shift Up réagit

Joli succès critique et commercial sur PlayStation 5, Stellar Blade s'est écoulé à plus d'un milions d'exemplaires sur la console de salon de Sony, mais son développeur Shift Up compte faire encore mieux avec le portage PC, dévoilé en détail tout récemment. Stellar Blade sera disponible sur Steam et l'Epic Games Store, mais il y a un gros problème sur la plateforme de Valve.

Stellar Blade est indisponible dans plus de 120 pays sur Steam, bien qu'une connexion au PlayStation Network ne soit pas obligatoire. Pour rappel, suite aux vivres critiques des joueurs PC, Sony a rendu la connexion au PSN optionnelle pour les jeux solo, permettant simplement d'obtenir des bonus cosmétiques. SteamDB dresse la longue liste de pays dans lesquels Stellar Blade est indisponible, cela correspond aux régions où le PlayStation Network n'est pas installé.

La situation est étrange, les joueurs sont évidemment déçus et même Shift Up est étonné de ce blocage. Sur X/Twitter, le développeur coréen rappelle que « la connexion PSN est entièrement facultative et n'est JAMAIS requise » et explique :

Nous discutons en détail du problème de verrouillage régional avec l'éditeur et faisons de notre mieux pour résoudre la plupart de ces problèmes le plus rapidement possible.

La balle est dans le camp de Sony, qui n'a pas encore réagi. Au passage, Shift Up explique que le DRM Denuvo a été « optimisé pour maintenir la même fréquence d'images moyenne, avec un nombre minimum d'images encore plus élevé dans certains cas ». Oui, c'est très étonnant, Denuvo étant réputé pour faire baisser les performances. Et oui, le jeu prendra en charge les mods « sans aucune restriction », les joueurs vont s'en donner à cœur joie.

La date de sortie de Stellar Blade est fixée au 12 juin 2025 sur Steam et l'Epic Games Store. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

