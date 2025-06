Stellar Blade est un succès fulgurant sur PC, de nouveaux chiffres de ventes dévoilés

La semaine dernière, Shift Up a lancé la version PC de Stellar Blade, un jeu d'action jusqu'ici exclusif aux PlayStation 5 de Sony, qui édite le titre. Le développeur sud-coréen avait de grandes ambitions pour ce portage et il a eu le nez creux : Stellar Blade s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en trois jours sur PC. Il avait mis près de deux mois à atteindre ce palier sur PS5.

Les évaluations sont « très positives » sur Steam, il a réuni 192 078 joueurs en simultané sur la plateforme de Valve, selon SteamDB. C'est un record pour un jeu solo édité par Sony, le champion restant encore Helldivers 2 et ses 458 709 joueurs en simultané. Rappelons qu'une version Epic Games Store est également disponible. Le succès critique et commercial est au rendez-vous, Shift Up annonce également que Stellar Blade compte au total trois millions d'exemplaires vendus sur PC et PS5.

Le développeur sud-coréen a déjà officialisé une suite, ainsi que Project Spirits, un jeu qui devrait être dans la veine de Goddess of Victory: NIKKE, autre production à succès du studio. Stellar Blade est disponible à 62,99 € sur Gamesplanet.

