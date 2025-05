Stellar Blade : surprise, les joueurs PC peuvent déjà prendre en mains la belle EVE !

Source: PlayStation et Shift Up

Si vous ne saviez pas quoi faire de votre week-end, Shift Up et EVE viennent à votre rescousse. À deux semaines du lancement de Stellar Blade sur PC, via Steam et l'Epic Games Store, une démo vient d'être lancée sur la plateforme de Valve ! Des premiers retours postés, le jeu semble avoir été bien optimisé malgré la présence de Denuvo, comme nous l'évoquions lors de la présentation des configurations requises pour le faire tourner. Si vous aviez un doute, c'est donc l'occasion parfaite. Et ce n'est pas tout, car la liste des pays dans lesquels il est impossible de se le procurer a été réduite à seulement dix selon SteamDB, le studio annonçant que plus de 250 régions y ont accès. Comme quoi, la grogne suite à la découverte d'un verrouillage régional a bien été entendue du côté de Sony Interactive Entertainment.

Pour l'occasion, une nouvelle bande-annonce a été diffusée, qui en met plein la vue et donne évidemment envie de prendre en mains EVE. Le studio précise que cette démo donne accès au début de l'aventure, dont le premier boss, avec la possibilité de transférer la sauvegarde dans la version finale. De plus, une fois complétée, un mode additionnel se débloque, permettant d'affronter un boss intermédiaire et d'essayer diverses tenues. Notez que le Steam Deck est compatible.

Le contenu n'est pas surprenant puisque Shift Up avait fait de même l'année dernière en amont du lancement sur PS5. Et à ce sujet, si vous possédez cette console, mais pas le jeu et que tout cela vous a donné envie d'y jeter un œil, vous allez être déçu. En effet, vous pourrez chercher sur le PlayStation Store, la démo a disparu ! À la place, il est désormais possible d'essayer Stellar Blade pendant deux heures, mais uniquement à condition d'être abonné au PlayStation Plus Premium, la formule la plus onéreuse. C'est tout à fait regrettable qu'il faille payer pour se faire un avis... Les joueurs ayant à l'époque téléchargé la version d'essai peuvent toujours y accéder, même si la plupart ont sans doute déjà craqué.

Pour rappel, la version PC de Stellar Blade est attendue le 12 juin, avec le lancement en parallèle d'une Complete Edition sur les deux plateformes, incluant le DLC Goddess of Victory: Nikke qui sortira le même jour. Une suite est également en développement en plus de Project Witches à en croire le dernier rapport financier de Shift Up. Enfin, le studio indique travailler dur pour apporter d'excitantes nouvelles, à voir s'il s'agit de ces deux projets ou d'autre chose directement en lien avec le jeu.

Si cet avant-goût arrive à vous convaincre, sachez que Gamesplanet propose Stellar Blade en précommande au prix de 62,99 €.

