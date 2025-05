Stellar Blade : les configurations requises pour le faire tourner sur PC dévoilées, les joueurs peuvent presque se réjouir

Hier soir, Sony Interactive Entertainment et Shift Up ont enfin publié officiellement la bande-annonce détaillant les spécifications de la version PC de Stellar Blade, en plus de révéler sa date de sortie sur la plateforme et une Complete Edition. Les configurations requises pour faire tourner l'aventure de la belle EVE ont au passage été dévoilées et ont surpris les joueurs... en bien. En effet, il ne faudra pas spécialement avoir une machine dernier cri pour en profiter dans de bonnes conditions, il semblerait qu'un bon travail d'optimisation ait été fourni. Bon, il y a tout de même un hic. En effet, sur Steam, nous pouvons hélas lire une mention bien connue des joueurs : « Gestion des droits numériques tiers : Denuvo Anti-Tamper ». Le DRM est mal vu puisqu'il entraîne bien souvent des soucis de performances.

Vous trouverez donc ci-dessous les différentes configurations pour faire tourner Stellar Blade sur PC :

Minimum Recommandé Élevé Très Élevé PERFORMANCE MOYENNE 1080p à 60 fps 1440p à 60 fps 1440p à 60 fps 4K à 60 fps PRÉ SÉLÉCTION Faible Moyen Élevé Très Élevé PROCESSEUR (CPU) • Intel Core i5-7600K

• AMD Ryzen 5 1600X • Intel Core i5-8400

• AMD Ryzen 5 3600X • Intel Core i5-8400

• AMD Ryzen 5 3600X • Intel Core i5-8400

• AMD Ryzen 5 3600X CARTE GRAPHIQUE (GPU) • NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go

• AMD Radeon RX 580 8 Go • NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

• AMD Radeon RX 5700 XT • NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

• AMD Radeon RX 6700 XT • NVIDIA GeForce RTX 3080

• AMD Radeon RX 7900 XT MÉMOIRE (RAM) 16 Go STOCKAGE 75 Go HDD

(SSD Recommandé) 75 Go SSD OS Windows 10 64-bit

Notez qu'actuellement, Stellar Blade est numéro 1 des ventes selon le chiffre d'affaires en Chine sur Steam. Il est neuvième en France et se place quatrième en prenant en compte le monde entier. Autant dire que Shift Up et PlayStation Publishing peuvent se frotter les mains. Il est également disponible en précommande sur l'Epic Games Store.

