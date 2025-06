Stellar Blade bientôt porté sur autre console ? Shift Up fait encore un énorme cadeau aux développeurs

Shift Up vient de lancer la version PC de Stellar Blade, son jeu d'action jusqu'ici exclusif aux PS5. Le portage est un vrai succès commercial avec un million de copies vendues en trois jours, permettant au titre d'atteindre les trois millions d'exemplaires écoulés sur les deux plateformes. Pour marquer le coup, le studio sud-coréen a offert une Nintendo Switch 2 à ses 300 employés.

Shift Up récompense régulièrement ses employés, il leur avait déjà offert des PS5 Pro et un joli chèque à l'occasion des fêtes de fin d'année 2024. Mais, selon les informations de Playforum, la stratégie serait ici un peu différente. Le studio voudrait stimuler le développement d'un portage sur Switch 2. D'après les informations du média, Shift Up aurait reçu un kit de développement officiel pour porter Stellar Blade sur Nintendo Switch 2. Le studio sera actuellement en train de découvrir l'architecture de la console de salon portable pour concevoir une version Switch 2 de son jeu à succès.

Comme le rappelle Playforum, Shift Up a de grosses ambitions pour la franchise Stellar Blade, le studio veut transformer ce premier jeu en une licence forte. Une suite a déjà été officialisée, mais un portage de l'opus original sur Switch 2 permettrait de toucher un public encore plus large. Interrogé, le développeur a quand même calmé les ardeurs des fans :

Il n'y a encore rien de confirmé concernant le développement de la version Switch 2 de la Stella Blade. Nous examinons diverses possibilités en interne.

Pour le moment, il n'y a donc rien d'officiel, Shift Up attend sans doute de mieux maîtriser le DevKit pour être certain de porter Stellar Blade sur Switch 2 avant de faire une annonce publiquement. En attendant, vous pouvez retrouver le jeu sur PC à 62,99 € sur Gamesplanet ou sur PS5 à 67,76 € sur Cdiscount.

