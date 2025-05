Stellar Blade 2 : Shift Up développe bien une suite en plus de Project Witches, qui ne devrait pas mettre longtemps à sortir

Ces derniers jours, Shift Up et Sony Interactive Entertainment ont enfin officialisé la date de sortie de Stellar Blade sur PC, dévoilant son contenu inédit et une Complete Edition, en plus de partager les configurations nécessaires à le faire tourner. Cela s'est toutefois accompagné d'une nouvelle polémique, encore une fois liée au compte PSN. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse à présent. En effet, ces annonces ont été effectuées en parallèle de la mise en ligne de son rapport financier trimestriel. Sur le moment, cela n'a pas particulièrement fait parler, mais un détail a fini par être remarqué dans le document de présentation.

Dans le cadre de sa stratégie de développer des jeux recevant un support à long terme, Shift Up souhaite évidemment continuer à développer Goddess of Victory: Nikke, mais aussi la licence Stellar Blade avec l'actuelle expansion sur une plateforme supplémentaire qu'est le PC. Et à côté de ça, nous pouvons donc lire le terme « sequel ». Est-ce surprenant ? Absolument pas, puisque nous savions déjà depuis juin 2024 qu'une suite était envisagée. C'est donc désormais officiel, un Stellar Blade 2, ou quel que soit son intitulé va voir le jour, et ce au plus tard durant l'année fiscale 2027 du studio coréen. Contrairement à d'autres, elle est calquée sur le calendrier, donc la sortie est pour le moment prévue avant le 31 décembre 2027. En effet, le graphique montre de quelle manière chaque initiative depuis 2024 va permettre d'étendre ses licences et ce sera un gros morceau.

Là où nous pouvons clairement être étonné, c'est de la capacité qu'a l'entreprise à soutenir Stellar Blade, qui bénéficie de mises à jour et nouveautés « comme un jeu live service » et a ainsi pu se bâtir une bonne fanbase, tout en continuant à développer GoV: Nikke et l'encore mystérieux Project Witches. Avec « seulement » 326 employés, certains devraient en prendre de la graine. D'ailleurs, nous avons droit aux chiffres exacts de la répartition des employés : 36 côté management et 290 pour le développement, dont 148 sur Nikke, 107 sur Stellar Blade, 18 sur Project Witches et donc 17 répartis sur l'AI Lab et d'autres taches non précisées.

Pour le coup, nous sommes curieux de savoir comment deux gros projets inédits vont pouvoir sortir ces deux prochaines années. Pour en revenir à Project Witches, la communication devrait débuter d'ici fin juin et son développement progresse tranquillement selon ce qui a été dit lors de la session de questions-réponses présentes avec les résultats.

