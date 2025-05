Stellar Blade : une Complete Edition, la date de sortie sur PC et ses spécificités techniques en fuite, c'est pour bientôt !

Les jeux d'action venus d'Asie ont le vent en poupe et Sony Interactive Entertainment l'a d'ailleurs bien compris en mettant en avant Tides of Annihilation ou encore Lost Soul Aside lors de ses présentations, ce dernier ne sortant d'ailleurs plus ce mois-ci. C'était également le cas de Stellar Blade en 2024, qui a clairement séduit les joueurs et bénéficié d'un soutien de son développeur sud-coréen Shift Up. En février dernier, lors du dernier State of Play non dédié à un unique jeu, nous avions appris que la version PC sortirait en juin, accompagnée d'un DLC en collaboration avec Goddess of Victory: Nikke, autre jeu à succès du studio. À l'approche de l'échéance, une date précise est désormais connue, bien qu'un peu trop tôt.

La chaîne YouTube de PlayStation a en effet posté une bande-annonce de Stellar Blade avant de la retirer, signe qu'elle ne devait pas être diffusée ce lundi. Les fans n'ont évidemment pas manqué de l'enregistrer et la partager sur Reddit et les divers réseaux sociaux.

Cette bande-annonce introduit les spécificités de cette version PC, qui bénéficiera des technologies de NVIDIA avec le DLSS 4 et AMD avec le FSR 3, permettant la génération de frame et de l'upscaling par IA. Oui, vous avez bien vu, au lieu du 120 fps sans les utiliser, Stellar Blade pourra atteindre plus de 350 images par seconde puisque le framerate sera débloqué. Autant dire que nos yeux ne sont pas faits pour suivre à ce stade. De plus, le doublage prendra en charge le japonais et le chinois, de quoi séduire de nombreux joueurs asiatiques. Le support des écrans ultra-larges jusqu'en 32:9, ainsi que de la DualSense avec ses retours haptiques et gâchettes adaptatives, et des textures environnementales d'une bien meilleure résolution viennent compléter le tout.

En termes de contenu, un nouveau boss sera ajouté, qui ne sera autre que Mann, déjà teasé en février. Les amateurs de personnalisation pourront eux compter sur 25 costumes inédits. Pour le moment, nous ne savons pas si ces ajouts seront ou non exclusifs à la version PC. Par contre, une Complete Edition est également présentée et sortira le même jour sur les deux plateformes, à savoir le mercredi 11 juin !

Bonus de précommande Lunettes classiques rondes pour EVE.

Boucle d'oreille armure pour EVE.

Combinaison de plongée planétaire (édition blanche) pour EVE. Complete Edition Le jeu de base Stellar Blade.

Bonus de la Complete Edition :

Cosmétique pour le drone : pack Ours en peluche ;



Combinaison de plongée planétaire (capitaine) pour EVE.

Contenu téléchargeable :

Pack d'extension jumelle :



DLC NieR: Automata ;





DLC Goddess of Victory: Nikke.



Clé-CD de tenue Nikke :



Clé-CD de tenue pour récupérer le même costume Stellar Blade limité dans Goddess of Victory: Nikke, jeu mobile gratuit de SHIFT UP.

Il ne reste désormais plus qu'à patienter jusqu'à l'officialisation, avec de possibles détails supplémentaires.

