Stellar Blade : un inévitable DLC qui va tout Nikke et une période de sortie pour la version PC

L'an dernier, les joueurs PS5 ont pu découvrir Stellar Blade, un Action-RPG solo signé Shift Up, studio sud-coréen également connu pour le jeu mobile Goddess of Victory: Nikke. Le succès a été au rendez-vous, en témoigne les revenus engendrés, et le développeur compte énormément sur la future version PC, dont il a encore rappelé l'arrivée prochaine lors de son bilan trimestriel cette semaine. Avec le State of Play de ce mercredi soir en approche, les joueurs ont pu constater que son annonce avait été partagée par le compte Twitter / X du jeu, de quoi faire se poser des questions. Nouvelle collaboration en vue comme ce fut le cas avec NieR: Automata ou simple mise à jour à l'instar de celle de Noël ? Eh bien, c'est un DLC tout ce qu'il y a de plus évident qui été dévoilé, ainsi qu'une période de sortie pour le portage sur ordinateurs.

Il fallait s'y attendre, Goddess of Victory: Nikke va s'inviter dans Stellar Blade ! La bande-annonce nous montre principalement une apparence de Rapi pour EVE sur fond de flashbacks du jeu mobile, mais aussi des skins d'Alice (la tenue rose moulante), Scarlet (de dos avec son grand chapeau blanc), Anis (à 0:32), Dorothy (la robe blanche avec les cheveux roses) et Modernia (le plan sur le fessier de l'héroïne, avec des ailerons métalliques dans le dos). Sans connaître l'univers en question, cela ne parlera pas au grand public, mais il faut bien avouer que c'est visuellement réussi. Une nouvelle zone de jeu est également présente, celle avec l'étrange portail.

Ce DLC sortira en juin 2025 en même temps que la version PC, teasée en nous montrant Mann se prenant pour Raiden dans Metal Gear Rising: Revengance avec son katana. Fait intéressant, il est indiqué que du contenu additionnel sera disponible pour cette dernière. Sera-t-il question d'ajouts exclusifs ? Lest pages Steam et Epic Games Store sont d'ores et déjà en ligne, indiquant le support de 22 langues. Parmi elles, 10 disposeront d'une synchronisation labiale, dont le chinois et le japonais. Notez que c'est PlayStation Publishing LLC qui se chargera de l'édition, mais aucune trace d'une obligation de posséder un compte PSN pour s'amuser.

