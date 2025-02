Stellar Blade rapporte gros à Shift Up, qui a de grandes ambitions pour la version PC

Source: Shift Up via Game World Observer et VGC

Stellar Blade est sorti il y a moins d'un an, exclusivement sur PlayStation 5, mais il a déjà rapporté gros à Shift Up. Le développeur coréen vient de dévoiler son dernier bilan financier (via Game World Observer), il a généré près de 220 milliards de wons en 2024, soit environ 146 millions d'euros, une hausse de 30 % par rapport à l'année précédente. Shift Up a ainsi obtenu 145 milliards de wons de bénéfices (96 millions d'euros), dont 142 milliards nets.

Stellar Blade a évidemment grandement participé à cette hausse, générant près de 63 milliards de wons (42 millions d'euros). Mais Shift Up compte surtout sur son jeu mobile gatcha Goddess of Victory: Nikke, qui représente 70 % des revenus, avec 153 milliards de wons générés (101 millions d'euros). Malgré des évènements in-game, dont une collaboration avec Evangelion, c'est quand même 7 % de moins qu'en 2023.

Le studio sud-coréen a également de nouveau évoqué la version PC de Stellar Blade (via VGC). Le développeur compte toujours vendre davantage de copies de son jeu sur ordinateurs que sur PlayStation 5, de grandes ambitions qu'il réitère cette semaine :

Sur le marché des jeux AAA, les PC ont une part de marché plus élevée que les consoles, nous nous attendons donc à ce que les performances de la version PC dépassent celles de la version console. Nous observons en particulier des tendances telles que l'expansion significative du marché des jeux d'action solo dans l'industrie du jeu asiatique. Nous avons identifié et analysé les cas de réussite et de sous-performance des exclusivités consoles publiées sur PC, et nous nous préparons à sortir le jeu d'une manière qui assure un succès continu sur le marché des PC.

Shift Up précise qu'il va s'attarder sur l'optimisation de la version PC de Stellar Blade, l'amélioration du confort d'utilisation et l'ajout de contenu supplémentaire. Le studio veut également rendre compatible le portage sur les handhelds comme le Steam Deck et la ROG Ally.

Les chiffres de ventes de Stellar Blade sont assez flous, Shift Up avait annoncé avoir écoulé un million d'exemplaires en juin dernier. Depuis, aucun nouveau chiffre n'a été partagé. Si vous n'avez pas encore le jeu, Stellar Blade est disponible sur PS5 à partir de 62,23 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.