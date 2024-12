Stellar Blade : EVE ne manquera pas de fêter Noël avec cette nouvelle mise à jour festive

Bien qu'il n'ait remporté aucune récompense aux Game Awards 2024, Stellar Blade refait tout de même parler de lui à l'approche des fêtes, car Shift Up a prévu des nouveautés gratuites pour les joueurs afin célébrer l'esprit de Noël comme il se doit et il ne faudra pas attendre bien longtemps pour en profiter. C'est dès ce mardi 17 décembre qu'une nouvelle mise à jour pourra être téléchargée et, à l'instar de ce qui avait été fait pour la période estivale, il y aura des éléments cosmétiques et de la musique, ainsi qu'un mini-jeu, qui semble lié aux fléchettes. En plus de ça, une option permettra d'activer à volonté ces évènements et le contenu lié à NieR: Automata (les apparitions d'Emil).

Vous trouverez ci-dessous tous les détails communiqués par le directeur technique du jeu DongKi Lee via le PlayStation Blog et des visuels en page suivante.

Vivez la magie de Noël dans Stellar Blade. Xion, parée de mille lumières festives et chaleureuses, est prête à vous accueillir dans un esprit d'espoir et d'humanité. Rejoignez-nous pour un évènement spécial conçu pour apporter la joie et le réconfort dans votre vie quotidienne. Un Noël romantique vous attend à Xion le 17 décembre !

Un sapin de Noël coloré illumine Xion, transformant le parc autrefois glacial de la ville en un lieu festif et cosy, doté de lumières et de décorations réconfortantes. Même The Last Gulp, où les habitants de Xion se rassemblent une fois la paix revenue, est décoré à l'occasion des fêtes.

Dans le camp, les musiques saisonnières Dawn (Winter) et Take me away apportent une atmosphère relaxante. Ces mélodies romantiques rendront vos moments de détente encore plus efficaces en dissipant la tension des combats.

Un cadeau surprise du père Noël

Un mini-jeu de Noël est arrivé à Xion, pour profiter d'un repos bien mérité après les affres de la survie. Amusez-vous et remportez des récompenses en le terminant !

La Robe de mère Noël pour EVE a été conçue pour une apparence à la fois adorable et festive. Le costume Pas le père Noël pour Adam apporte une petite touche d'humour. Complétez le look avec la coupe Fille de Noël et personnalisez-le avec des accessoires comme les Lunettes flocon de neige, les Boucles d'oreille couronnes de Noël et le Bijou d'oreille traîneau.

Le tout nouveau pack cosmétique Rudolph pour le drone transforme ce dernier en un adorable et fameux renne attelé au traîneau du père Noël. Avec son nez rouge et des bois tout mignons, ce drone rendra votre Noël encore meilleur.

Choisissez la saison

Une fonctionnalité d'activation et de désactivation a été ajoutée pour le contenu saisonnier et le contenu de NieR:Automata. Vous pouvez profiter du jeu quand vous le voulez, comme vous le voulez.

Toujours avec gratitude

Créez des souvenirs inoubliables grâce aux cadeaux préparés dans Stellar Blade au cœur de cet hiver gelé. L'équipe de développement s'est surpassée pour que cette mise à jour apporte la joie de Noël à tout le monde. Que les rues de Xion, autrefois glaciales et vides, soient remplies des merveilles de Noël.

Notre but est d'apporter la joie dans votre vie. Profitez d'un joyeux et chaleureux Noël avec Stellar Blade !