Stellar Blade : de nouvelles tenues très légères pour EVE et un évènement limité dans une mise à jour estivale

Sorti en avril, Stellar Blade est d'ores et déjà un beau petit succès pour Shift Up et Sony Interactive Entertainment avec plus d'un million d'exemplaires vendus. Par conséquent, des nouveautés vont être apportées au jeu dans les mois à venir, avec notamment un mode Photo prévu pour le mois d'août. Mais dès à présent, il est possible de télécharger une mise à jour qui sent bon l'été et ajoute deux tenues de plage pour EVE. Une zone spéciale fait également son apparition, mais est hélas temporaire. Ce n'est pas la première fois qu'un jeu solo propose cela, mais il est dommage de voir débarquer du FOMO dans le cas présent... Que les développeurs de GODDESS OF VICTORY: NIKKE fassent cela n'est toutefois pas surprenant.

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés que nous avons traduite :

Une petite zone pour les vacances d'été a été ajoutée pour une durée limitée à l'Oasis du Grand Désert. Offrez à EVE une petite pause.

BGM d'été limitée dans le temps à l'Oasis du Grand Désert. Vous pouvez toujours écouter les bandes sonores précédentes de l'Oasis au camp de base.

Interaction d'objet nouvellement ajoutée avec le transat.

Deux nouvelles tenues et un nouvel accessoire ont été ajoutés et peuvent être obtenus dans la boutique de Clyde à l'Oasis.

Correction du problème du changement de couleur des cheveux qui ne s'appliquait pas dans le préréglage du défi de boss.

Diverses autres corrections de bugs.

