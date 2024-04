TEST Stellar Blade : la séduisante EVE a de bons arguments pour... convaincre

Bienvenue dans un monde dévasté





Stellar Blade est la petite exclusivité de Sony Interactive Entertainment qui s’invite en exclusivité sur PlayStation 5. Le titre est développé par un studio sud-coréen, SHIFT UP, et a fait couler pas mal d’encre sur la Toile concernant le design des personnages et des tenues que nous pouvons revêtir in-game. Une démo a vu le jour sur le PlayStation Store et semble, au final, convaincre les joueurs. Une aventure prenante et amusante ? C’est la grande question du jour. Nous avons terminé le jeu, nous vous livrons donc nos impressions sur cette nouvelle expérience. Alors, une coquille vide avec un joli packaging ?

Incroyablement prenant !

Parlons peu, parlons bien, la partie visuelle a de quoi titiller les mirettes bien que des défauts soient présents. Avant toute chose, sachez que nous avons adoré la direction artistique et cette ambiance futuriste et tragique qui se dégagent de cette production. L’équipe a été influencée par la pop culture japonaise tellement les inspirations sont nombreuses. Evangelion, Ghost in the Shell, Bayonetta, NieR: Automata, Gunnm... Vous penserez forcément à l’une de ces licences en traînant des pieds dans cet univers. Incroyablement prenant ! Entrons un peu plus dans le vif du sujet, les graphismes sont-ils explosifs ? Clairement. Nos amis ont fait un excellent travail sur les environnements et les effets de lumière.

En effet, des particules de couleur virevoltent dans tous les sens pendant les affrontements, et les jeux d’ombre, les explosions, et les fumés sont maîtrisés. Les textures sont nettes, même si certains assets ont été copier-coller sur le sol / les murs, et exhibent par moments un rendu très photo-réaliste. Les animations de notre héroïne, elles, sont superbes, et les hémoglobines tourbillonnent dans les airs. Bref, de quoi émoustiller quelques pupilles. Et concernant les imperfections ? Les expressions faciales sont un brin figées (sauf pendant les cinématiques), les mouvements des PNJ sont rigides et mécaniques, et nous avons rencontré des bugs de collisions. Certaines zones sont vastes, nos ennemis ont été bloqués dans des rochers et nous avons été immobilisés dans une paroi ; nous obligeant à relancer le jeu. Ces petits tracas ne sont pas nombreux, mais il est toujours bon de les noter.

En outre et pour ne pas changer, nous avons le choix des résolutions dans les options. Tout d’abord, Performance étale un rendu légèrement flouté, mais Stellar Blade est à 60 fps sans saccade. Ensuite, nous avons Équilibré qui amène une image propre et fluide, avec un framerate vacillant dans les 60 fps ; quelques chutes, peu dérangeantes, apparaissent quand ça s’affole à l’écran. Résolution est le dernier paramètre et propose de la 4K native, pour jouir de textures clinquantes, avec un nombre d’images par seconde bloqué à 30. Vous avez donc le choix... Ce que nous recommandons ? Équilibré, vous pouvez jouir d’une bonne résolution et d’un framerate décent. Et pour cause, le titre est abrupt et vif, parfois exigeant, une image fluide change la donne, surtout lorsqu’il faut contre-attaquer, esquiver et se défendre. Si vous privilégiez Résolution et ses 30 fps, il faut un petit temps d’adaptation de l’œil pour comprendre et anticiper les offensives adversaires, mais ce n’est pas injouable.

Notation Graphisme 17 20 Bande son 18 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 17 20 Scénario 17 20 Verdict 18 20