Stellar Blade : EVE et 2B de NieR: Automata ne feront bientôt plus qu'une grâce à une excitante collaboration

Parmi les exclusivités PS5 parues cette année, nous retrouvons Stellar Blade de Shift Up, qui va continuer d'être supporté sur la durée. Cet été, il avait notamment eu droit à des tenues bien légères pour EVE, tandis qu'un mode Photo devait voir le jour en août. Ce ne fut pas le cas, mais ce n'était qu'une question de temps. En effet, le jeu d'action et son héroïne étaient présents au State of Play de cette nuit et pas seulement au détour du DLC d'ASTRO BOT. La fonctionnalité a ainsi été mise en avant au détour d'une bande-annonce... qui comporte une sacrée bonne surprise !

Avant même sa sortie, Stellar Blade était comparé à NieR: Automata, entre autres. Eh bien, les développeurs ont collaboré avec Square Enix afin de concevoir du contenu basé sur la licence. À minima, cela va donc se traduire par une apparence de 2B pour EVE et la visite d'un environnement rappelant le monde en ruine dans lequel évolue l'androïde. Le passage sur fond de l'OST « 遺サレタ場所/斜光 » (City Ruins - Rays of Light) de Keiichi Okabe devrait avoir vendu le jeu à ceux ne l'ayant pas encore dans leur collection. L'attente ne sera pas bien longue pour en savoir plus puisque ce contenu est prévu pour 2024. Le titre de Shift Up vient ainsi s'ajouter à la liste des productions accueillant 2B d'une manière ou d'une autre, notamment composée de jeux de combat, dont Granblue Fantasy Versus: Rising.

Au passage, la bande-son de Stellar Blade comportant pas moins de 180 pistes est disponible dès à présent sur les plateformes de streaming.

Si vous souhaitez vous procurer Stellar Blade, il est vendu au prix de 61,27 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST Stellar Blade : la séduisante EVE a de bons arguments pour... convaincre