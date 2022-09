Stellar Blade : Project EVE s'offre un vrai titre, une exclu PS5 et une nouvelle bande-annonce très impressionnante

L'année dernière, Shift Up dévoilait une future version PS5 de Project EVE, un jeu d'action et d'aventure attendu depuis de longs mois sur d'autres plateformes. Eh bien, il a refait une apparition lors du PlayStation State of Play, avec un vrai titre. Il faudra désormais l'appeler Stellar Blade.

Pour l'occasion, nous avons droit à une nouvelle bande-annonce qui s'attarde sur l'histoire du jeu, accrochez-vous pour tout suivre, mais c'est en tout cas fort passionnant et très joli. Kim Hyung Tae, directeur de Shift Up, prend également la parole pour revenir sur la signification du nom de Stellar Blade et sur son scénario :

La signification de Stellar Blade Le titre est une combinaison de « Stellar », qui signifie étoiles en latin, et « Blade » (Lame), qui définit l’existence d’Eve. La pointe de cette lame vous mènera où bon vous semble : vous maîtrisez votre destin. Xion, la dernière ville de l’humanité sur Terre Eve et ses camarades atterrissent en surface pour reprendre le contrôle sur une Terre éteinte quand ils rencontrent un survivant, Adam. Eve suit alors Adam jusqu’à la dernière ville survivante, Xion, où elle rencontre l’ancien du village Orcal qui lui raconte de nombreuses histoires. Afin de remplir sa mission pour sauver la Terre, Eve développe des relations proches avec les membres clés de Xion et contribue à reconstruire la ville. Pendant sa mission pour sauver la Terre des NA:tives, Eve doit également aider les citoyens de Xion. C’est vous qui décidez si vous souhaitez aider les survivants ou non : la décision vous revient. Des combats remplis d’action contre des boss féroces Stellar Blade vous propose des combats qui demandent de dévier et d’esquiver les attaques des NA:tives au moment parfait pour créer des combos et déclencher des compétences uniques. Tout au long du jeu, vous vous équiperez de compétences bêta et d’intenses compétences explosives qui seront un régal pour les yeux, je vous le promets. Accrochez-vous… La puissance des boss est à un niveau totalement supérieur à celui des NA:tives classiques, vous offrant des combats stratégiques qui représentent un défi. Toutes ces actions vous permettront de vous plonger encore plus profondément dans l’histoire et de comprendre les émotions d’Eve. Préparez-vous à embarquer pour une aventure avec notre puissante héroïne, Eve !

Stellar Blade est désormais attendu en 2023, mais uniquement sur PlayStation 5, Sony Interactive Entertainment est en effet désormais éditeur du jeu.