Project EVE annoncé sur PS5 dans un trailer mêlant monstruosités eldritchiennes et action dantesque

En 2019, le studio Shift Up annonçait un certain Project EVE, un jeu d'action et d'aventure alors attendu sur PS4, Xbox One et PC, dont nous vous avions déjà parlé. Cette production coréenne a fait sensation ce jeudi soir au cours du PlayStation Showcase 2021, où elle a justement été annoncée sur PS5, nous montrant son rendu sur la console de nouvelle génération de Sony. Difficile de ne pas tomber sous le charme de la belle Eve, plus resplendissante que jamais.

Cette production rappelant par certains aspects NieR: Automata (vendu 19,98 € sur Amazon) ou Devil May Cry a été détaillée sur le PlayStation Blog, de son scénario d'invasion alien aux avantages conférés par la PS5 en passant par quelques informations sur son gameplay.

Reconquérez la Terre qui vous a été volée et décidez du destin de l’humanité Dans un futur proche, l’humanité a été chassée de la Terre après avoir perdu la guerre contre les NA:tifs, des envahisseurs. Pour reconquérir la Terre, le joueur doit incarner Eve, la survivante d’une brigade de parachutistes déployée depuis la Colonie. Elle va devoir affronter de puissants ennemis aux côtés de nouveaux camarades. Nous vous invitons à rejoindre Eve dans son aventure face aux créatures inconnues d’une Terre dévastée. Du sang, des épées et... de la beauté La Terre, modélisée avec de sublimes graphismes qui tirent pleinement profit de la puissance de la PlayStation 5, profitera d’une ambiance unique qui se démarquera des autres mondes post-apocalyptiques. Au fur et à mesure de votre aventure aux côtés d’Eve, vous vous rapprocherez du secret qui se cache derrière ce monde atypique. Que ce soit l’attaque, la défense ou les esquives, le système de combat du jeu est mûrement réfléchi, tout en restant fluide et exaltant. Le seul moyen de survivre est de comprendre la façon dont les ennemis attaquent pour contrer au bon moment. Assénez plusieurs combos à votre ennemi après avoir paré et esquivé ses attaques. L’élimination des ennemis se transforme en démonstration de force spectaculaire et jouissante. Le retour haptique de la manette sans fil DualSense rend cette expérience encore plus intense. Ressentez le moindre coup d’épée infligé à l’ennemi et toutes les compétences que vous utilisez. Nous avons hâte de vous dévoiler à l’avenir de nouvelles armes qui mettent en valeur les fonctionnalités de la manette DualSense. Pourfendre les ennemis avec style ne sera pas le seul talent d’Eve. Tirez avantage du terrain en escaladant les murs, en réalisant des glissades, en vous balançant à des cordes, et bien plus encore. Tandis que vous vous frayez un chemin dans cet environnement à l’aide de diverses actions, essayez d’explorer le monde entier à la recherche de trésors secrets ! Au fil du jeu, Eve gagnera en puissance en obtenant de nouvelles compétences et de nouveaux objets. Remplissez la jauge bêta (JB) en parant les coups ennemis ou en les évitant. Ensuite, utilisez la JB pour perforer les super armures, réaliser des balayages, interrompre les combos ennemis, et bien d’autres possibilités. Eve possède également une jauge de burst qui se remplit après plusieurs parades et combos successifs, à consommer pour s’octroyer des bonus et réaliser de puissantes attaques. Vous aurez également l’occasion de trouver différents costumes pour Eve au cours du jeu. Nous n’avons pas encore de date de sortie à vous annoncer pour Project EVE sur PS5, mais nous vous tiendrons au courant. Nous espérons que vous aimerez ce jeu sur lequel nous travaillons dur. Restez à l’écoute, nous comptons sur votre soutien.

Project EVE n'a peut-être pas encore de date de sortie, mais quelques visuels peuvent être retrouvés en page suivante.