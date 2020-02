Project Nova : le spin-off d'EVE Online en FPS multijoueur annulé

En 2016, CCP Games dévoilait Project Nova, un jeu de tir à la première personne multijoueur se déroulant dans le même univers que le MMO EVE Online, un peu à la manière de Dust 514. Le titre n'avait pas donné de ses nouvelles depuis octobre 2018, et pour cause, il vient d'être annulé.

Cependant, que les fans se rassurent, si Project Nova est bien mort, l'idée d'un spin-off d'EVE Online est toujours d'actualité chez CCP Games, comme l'a indiqué le responsable des relations presse George Kelion sur Reddit :

Nous continuons à développer notre concept de jeu de tir multijoueur de science-fiction, en le faisant activement évoluer au-delà de la portée d'origine de ce qui était auparavant connu sous le nom de code Project Nova. Les efforts de développement de ce concept sont désormais au centre des préoccupations du studio londonien de CCP. Les membres de l'équipe de Project Nova basés en Islande ont été transférés vers d'autres projets dans notre studio de Reykjavík.

Cette décision a été prise parce que l’expérience de jeu de Project Nova telle que présentée à l'EVE Vegas 2018 n’aurait pas atteint nos objectifs ambitieux pour ce concept. De plus, il est très fréquent que les jeux en développement actif évoluent dans le temps, souvent de manière substantielle. Nous restons déterminés à offrir une expérience de jeu solide et orientée vers l'action avec des visuels stellaires, mais en raison de changements importants dans la portée et la direction de notre concept de jeu de tir multijoueur de science-fiction, il était également logique de mettre à jour la façon dont nous nous référons à ce projet en interne. Donc, nous n'utilisons plus le nom de code Project Nova pour ce concept de jeu.

De plus, nous allons arrêter d'annoncer publiquement les noms de code de nos projets internes et attendrons que nous soyons prêts pour une révélation complète. Nous voulons vous montrer plutôt que de vous dire comment nous avons fait évoluer ce concept et nous avons hâte de le faire, lorsque le moment sera venu de présenter ce concept comme un jeu à part entière.