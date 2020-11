Project EVE : une vidéo de gameplay et de nouvelles images dévoilées

Révélé en avril 2019 avec un trailer tournant en 4K 60 images par secondes, Project EVE est l’un des nouveaux jeux du studio coréen SHIFT UP. Inspiré de God of War et NieR: Automata, vous incarnez Eve, une jeune femme qui devra reprendre possession de la Terre en plus de combattre une race inconnue d’envahisseurs, les NA-tifs.

Ainsi, le studio a dévoilé une nouvelle vidéo de gameplay de presque trois minutes. Vous pouvez y découvrir la protagoniste se battant contre un monstre avec une grande tête en forme de scie. Le gameplay est très dynamique et plutôt violent, la créature ne ménage pas la jeune femme, mais cette dernière ne se laisse pas faire non plus. Quand Eve esquive au dernier moment, son épée se charge en énergie et les coups pleuvent. La vidéo se termine sur la mort du monstre, tué par un coup d’épée en plein cœur. En deuxième page de l'article, vous pourrez apercevoir des images montrant Eve de plus près ainsi que quelques environnements du titre.

La vidéo montre Eve et l'une de ses nombreuses batailles contre des envahisseurs inconnus, les NA-tifs, afin de récupérer la Terre. La planète fut perdue après son effondrement. Ces scènes de batailles intenses ont été réalisées avec des graphismes époustouflants, montrant la technologie avancée ainsi que les progrès de SHIFT UP depuis la dernière bande-annonce.

Pour le moment, Project EVE est toujours en développement et ne possède pas encore de date de sortie. Le trailer d’avril 2019 faisait mention d’une sortie sur PlayStation 4, Xbox One et PC, mais selon les développeurs, une sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S n’est pas à exclure. Wait and see...

