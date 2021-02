Project DT : un nouveau jeu d'action se révèle à travers deux vidéos de gameplay et des images

Digital Sky, un studio basé dans la ville de Chengdu et ayant travaillé par le passé sur des jeux Dragon Ball et Tokyo Ghoul sur portables pour Bandai Namco a dévoilé sa nouvelle production, Project DT. Développé sous Unreal Engine 4, Project DT semble être un jeu d’action nerveux et rapide, rappelant un certain NieR: Automata, où il est également possible de découper de vilains robots avec style. L'héroïne profitera également d'une puissante armure lui permettant de maîtriser des éléments comme le feu ou le vent.

Ci-dessus, vous pourrez donc découvrir deux vidéos dans lesquelles la protagoniste dégomme des ennemis dans les règles de l’art. Par la suite, un mecha géant fait son apparition et commence alors un combat dantesque. Le robot envoie à de nombreuses reprises une pluie de missiles, mais l’héroïne ne se laisse pas faire et n’hésite pas à laisser parlers ses poings enflammés. À la moitié de la deuxième vidéo, le robot déploie des griffes et devient plus agressif et plus rapide en plus de faire usage d’un puissant rayon laser. La deuxième vidéo se conclut par un violent coup de poing de l’héroïne. Cette dernière réussit au passage à faire vaciller le mecha.

Project DT est en développement, mais le studio n’a ni précisé de période de sortie ni les plateformes sur lesquelles le titre est destiné. Il faudra se montrer patient avant d’obtenir de nouvelles informations sur ce jeu qui s’annonce pour le moment prometteur.

En attendant, NieR: Automata est disponible sur Amazon pour 22,48 €.