Project Century : les développeurs des Yakuza teasent encore un nouveau jeu

Ryu Ga Gotoku Studio avait deux annonces à faire lors des Game Awards 2024, et aucune ne concernait Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, le prochain opus de la franchise Yakuza. Non, le studio de SEGA a teasé un nouveau jeu de combat dans la franchise Virtua Fighter, mais également un projet bien mystérieux.

Project Century, c'est son nom de code, prendra place en 1915 dans une région qui n'est pas nommée, mais qui ressemble fortement au Japon. Nous avons déjà droit à des séquences de gameplay, le jeu devrait être dans la lignée des Yakuza/Like a Dragon avec un monde ou moins ouvert plein de vie et des combats de rue.

Pour le moment, il faut se contenter de ça, RGG Studio est bien occupé avec ces multiples productions, Project Century n'a même pas de période de sortie.