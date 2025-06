Stranger Than Heaven : le Project Century de RGGS (Yakuza) dévoile son titre entre deux coups de poing

Ryu Ga Gotoku Studio a sorti Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii en début d'année, il développe un nouveau Virtua Fighter, mais également Project Century, plus proche de la franchise avec les mafieux japonais dans son gameplay, mais à une époque bien différente. Lors du Summer Game Fest Live, nous avons eu droit à une nouvelle bande-annonce pour dévoiler son vrai titre.

Project Century s'appelle en réalité Stranger Than Heaven et prendra place en 1943, une époque où il n'était visiblement pas sûr de sortir en ville le soir. Notre protagoniste, Mako Daito, passe le plus clair de son temps à se battre avec diverses personnes tout au long de la bande-annonce, ce qui ne nous en apprend pas trop sur lui. Un personnage d'ailleurs plus âgé que celui présenté il y a quelques mois lors des Game Awards. Au moins, les fans de Yakuza/Like Dragon ne seront pas dépaysés.

Pour l'instant, il faut se contenter de ça, l'éditeur SEGA n'a pas dévoilé de date de sortie, ni les plateformes sur lesquelles arrivera Stranger Than Heaven.