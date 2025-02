Digimon Story Time Stranger : le prochain RPG de la licence aura mis du temps, mais est enfin dévoilé

En voilà un que nous n'attendions presque plus tant l'annonce initiale du projet remonte à vieux. En décembre 2017, soit il y a désormais plus de sept ans, le producteur de la licence Digimon Kazumasa Habu évoquait en interview qu'un nouveau jeu Digimon Story dans le même univers que Cyber Sleuth et sa « suite » Cyber Sleuth Hacker's Memory était en développement. Depuis, nous avons eu une compilation des deux est parue sur Switch et PC, Digimon Survive a vu le jour après un développement pour le moins laborieux et Digimon World: Next Order a lui aussi eu droit à des portages. Eh bien, en amont du State of Play, le revendeur GameStop a mis en ligne des fiches produits pour un certain Digimon Story Time Stranger sur PS5 et Xbox Series X|S, de quoi faire sauter de joie les fans. Il a donc été officialisé et en voici la première bande-annonce :

Comme son nom l'indique, le temps sera au cœur de l'intrigue de cette nouvelle aventure à travers des mondes parallèles. Pour le moment, peu de détails ont été communiqués, mais vous trouverez ci-dessous la description qui en est faite sur Steam. Les fans ont de quoi se réjouir en lisant que le Digimonde Iliade sera présent, signifiant que les Olympos XII devraient eux aussi l'être. Et évidemment, parmi les premières créatures mises en avant, nous retrouvons Agumon, Greymon, Metal Greymon, WarGreymon, Garurumon, Birdramon et Omegamon histoire de ne pas perdre les plus anciens. Des visuels sont à découvrir en page suivante.

Digimon Story Time Stranger est un jeu de rôle où vous pouvez entraîner votre propre équipe de monstres afin de combattre à ses côtés. Apprenez-en plus sur les liens qui unissent les humains et les Digimon au cours d'une quête épique afin de percer le mystère derrière l'apocalypse qui menace le monde. Plongez dans une aventure qui vous conduira au-delà des frontières du monde des humains et du Digimonde. Rencontrez et faites évoluer de nombreux Digimon différents et entraînez-les pour livrer des combats palpitants au tour par tour. Une histoire épique de liens et d'amitié Partez en mission pour dévoiler le mystère qui se cache derrière le chaos qui menace de détruire le monde. Rencontrez des personnages uniques qui vous prêteront main-forte pendant votre aventure à travers le temps et les mondes parallèles, et changez le cours du destin. Une aventure à travers le temps et les dimensions Voyagez du monde parallèle des humains au Digimonde : Iliade, où vivent les Digimon. Découvrez un Digimonde aux vastes régions plus détaillées que jamais et dotées d'éléments interactifs et de quêtes fascinantes à accomplir. Des combats au tour par tour stratégiques Profitez d'un système de combat dynamique en employant différentes tactiques et options de combat avancées. Faites votre choix parmi d'innombrables Digimon différents et bénéficiez d'options de personnalisation poussées pour aborder les combats à votre façon, et dévoilez toute la puissance des liens que vous avez forgés avec vos Digimon.

Digimon Story Time Stranger sortira cette année sur PS5, Xbox Series X|S et PC.