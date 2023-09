Stranger Things VR : la date de sortie du jeu en réalité mixte vient d'être dévoilée et il est déjà en précommande

Si pour certains la réalité mixte se résume à jouer à de petites expériences sans prétention et sans grand intérêt pour les gamers, eh bien, détrompez-vous. Stranger Things VR arrivera assez tôt pour prouver qu'il est tout aussi envisageable de vivre une véritable aventure en utilisant son propre environnement.

Quoi de mieux que Stranger Things pour illustrer parfaitement le concept de réalité mixte ? Pour ça, la série iconique de Netflix possède un argument imparable : celui de proposer d'emblée une réalité démoniaque ("le monde à l'envers") superposée à la nôtre :

Vous l'aurez compris, dans le jeu, vous pourrez ainsi passer de l'une à l'autre exactement comme dans la série, et plus précisément la saison 4. A ce propos, si vous ne l'avez toujours pas binge-watcher, c'est le moment où jamais, car sans cela, vous risquez de passer à côté de l'intérêt même du feuilleton : les relations entre les différents personnages. Pire encore, vous prenez le risque de passer à côté de l'essentiel : comprendre la genèse et la raison d'être de Vecna.

Et ce Vecna, c'est justement l'antagoniste que vous incarnerez dans le jeu (d'où l'importance de visionner la série en amont afin de profiter pleinement de son point de vue). Sans trop spoiler, il s'agira de commettre des méfaits, former l'esprit de ruche, faire souffrir le plus de connaissances possible, tout en essayant de surpasser Eleven dans la maîtrise de ses pouvoirs psychiques, entre autres.

Le jeu sortira le 30 novembre prochain sur " les principales plateformes VR ". Pour le moment, sachez qu'il est en précommande sur le Meta Quest Store.

