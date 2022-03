Far Cry 6 : date de sortie et teaser pour la mission en collaboration avec Stranger Things, week-end de jeu gratuit et promotions

Parmi les divers contenus gratuits et payants prévus en guise d'ajouts post-lancement pour Far Cry 6, les joueurs ont déjà pu découvrir la quasi-totalité d'entre eux, avec début février Joseph : Chute. Il n'en restait plus qu'un bien mystérieux dont nous n'avions pas de nouvelles alors qu'il était attendu ce mois-ci, la mission en collaboration avec Stranger Things. Ubisoft nous donne enfin de ses nouvelles en diffusant un court teaser pour The Vanishing, qui est au passage daté à ce jeudi 24 mars.

Mais ce n'est pas tout, car Far Cry 6 va à son tour bénéficier d'un week-end de jeu gratuit permettant de débuter notre révolution à Yara et ce du 24 au 27 mars sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (EGS et Ubisoft Store). Le téléchargement du jeu sera possible dès ce mardi soir à 20h00. La progression sera conservée à l'issue de l'offre si vous décidez d'acheter le jeu. Dans le même temps, des promotions vont avoir lieu sur les différentes plateformes.

Ubisoft Store : Dès maintenant et jusqu'à la fin du mois de mars, les joueurs pourront bénéficier de -40 % de réduction sur le jeu dans le cadre de la vente de printemps.

Xbox : Dans le cadre de l'offre Xbox Deal de la semaine, les joueurs pourront bénéficier du 24 au 28 mars de -50 % de réduction sur toutes les éditions du jeu et de -35 % sur le Season Pass.

PlayStation : Dans le cadre de l'offre de la semaine sur le PlayStation Store, du 23 au 30 mars, les joueurs bénéficieront de -50 % de réduction sur les éditions Standard et Gold de Far Cry 6 et de -35 % sur le Season Pass.

Epic Games Store : Dans le cadre de la vente de printemps d'Epic, les joueurs pourront bénéficier de -50 % de réduction sur toutes les éditions du jeu et de -35 % sur le Season Pass. L'Epic Games Store offrira également -35 % de réduction sur le DLC Vaas : Folie, et -25 % sur le DLC Pagan : Contrôle.

Stadia : du 24 au 31 mars, les joueurs bénéficieront de -50% de réduction sur les éditions Standard, Gold et Ultimate du jeu, de -35 % sur le Season Pass et de -40% de réduction sur l'édition Deluxe dès aujourd'hui et jusqu'au 31 mars.

