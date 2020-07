Far Cry 6 : première image, date de sortie et histoire en fuite pour le nouvel épisode !

Et ce qui devait arriver arriva ! Ubisoft organise un Ubisoft Forward ce week-end pour présenter son catalogue de jeux à venir, et il n'échappera pas aux leaks en tout genre sur ses annonces. La rumeur courait depuis quelque temps déjà : Far Cry 6 vient désormais de fuiter via une page dédiée sur le PlayStation Store hongkongais !

La traduction depuis le chinois traditionnel est un peu floue, mais nous devrions incarner Dani Rojas, un habitant de l'île tropicale de Yara. Elle n'a cependant rien de paradisiaque, car le dictateur local Anton Castillo est prêt à tout pour que son pays retrouve sa grandeur passée, afin que son fils Diego reprenne le pouvoir dans les meilleures conditions. Et pour cela, il n'hésitera pas à opprimer la révolution qui se dessine. Notre héros, membre de la guérilla, se battra à travers des jungles, des plages et la capitale Esperanza, et aura pour l'aider un tas d'armes manufacturées, des véhicules et des alliés à recruter. Vous l'aurez remarqué sur la première image du jeu : Anton Castillo est incarné par Giancarlo Esposito, comme le voulaient les bruits de couloirs. Du multijoueur en ligne à deux semble prévu, signifiant peut-être le retour du mode coopératif.

La date de sortie de Far Cry 6 est fixée au 18 février 2021, et des éditions PS4 et PS5 sont prévues, avec certainement des versions Xbox Series X, Xbox One et PC en parallèle. En revanche, le texte semble indiquer que la version PS4 sortira avant la PS5, mais qu'acheter le jeu sur console actuelle en version numérique permettra d'upgrader gratuitement son jeu sur next-gen une fois la meilleure version sortie. Un bonus de précommande avec des armes puissantes appelées « Pinceau Fou » et « Ban Machine » et une skin pour un allié nommé « Saucisse à la viande » (un cousin de Dog Meat ?) est sinon prévu. Comme ça, vous savez tout ou presque sur ce Far Cry 6 ! En attendant les informations officielles, Far Cry: New Dawn est disponible pour 20 € chez Amazon.