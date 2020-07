Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian) aura un rôle dans un jeu « énorme », mais lequel ?

Giancarlo Esposito a joué dans plus d'une centaine de productions cinématographiques depuis le début de sa carrière. Mais son rôle le plus marquant, c'est forcément celui de Gus Fring, vilain emblématique de Breaking Bad et Better Call Saul. Il a aussi récemment été aperçu dans The Mandalorian. Le comédien est dans tous les cas très demandé, même dans le milieu du jeu vidéo, où il a doublé le Dentiste de Payday 2.

We'll hear about it this month https://t.co/pU6paeem8w — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 2, 2020

Il a de nouveau côtoyé l'industrie vidéoludique en ce début d'année, pour un projet dont il n'est cependant pas encore prêt à parler. Il a en effet confié à Collider qu'il avait fait de la motion capture pour un jeu vidéo « énorme », mais qu'il n'était pas encore autorisé à dévoiler son identité.

Daniel Ahmad, analyste du marché du jeu vidéo en Chine toujours très bien renseigné, assure que le secret sera levé dès ce mois de juillet. Plusieurs théories sont déjà évoquées en ligne : Giancarlo Esposito sera-t-il le vilain du prochain Call of Duty ? Ou un personnage clé de l'hypothétique Far Cry 6 ? Ou l'acteur star d'une production Xbox Game Studios ? Comme toujours, affaire à suivre !

