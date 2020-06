RUMEUR sur Far Cry 6 : le jeu prochainement dévoilé par Ubisoft

Far Cry est l'une des séries les plus populaires d'Ubisoft, et même si le dernier opus en date, Far Cry: New Dawn n'a pas réellement séduit les joueurs, l'épisode précédent avec Joseph Seed dans le Montana reste un excellent opus. Ubisoft a déjà un tas de jeux en chemin, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine et Gods & Monsters, mais le studio a déjà mentionné un autre titre AAA tiré d'une licence connue, attendu avant le 31 mars 2021.

Rapidement, les joueurs ont évidemment pensé à Far Cry 6, et c'est ce que semble confirmer le site danois Gamereactor cette semaine. D'après le journaliste, Ubisoft dévoilerait officiellement Far Cry 6 le 12 juillet prochain lors de sa conférence Ubisoft Forward. Gamereactor ne veut pas trop gâcher la surprise (et se mettre l'éditeur à dos), mais il affirme déjà que ce nouvel opus proposerait un cadre bien différent de Far Cry 5, délaissant l'Amérique du Nord pour visiblement quelque chose de plus original et exotique.

Annulé, l'E3 2020 devait se dérouler cette semaine, mais le COVID-19 en a décidé autrement et certains éditeurs ont décidé de faire leurs conférences habituelles en ligne un peu plus tard dans l'année, il faudra donc patienter encore un petit mois avant de découvrir ce Far Cry 6, si Gamereactor a raison.