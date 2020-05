Ubisoft fait le point sur ses best-sellers de la génération et reconfirme son planning pour l'année fiscale, Valhalla bat déjà des records

L'heure est au bilan du côté d'Ubisoft, qui a communiqué sur son exercice fiscal 2019-2020 ayant pris fin le 31 mars dernier. Il fallait s'y attendre, ces derniers mois n'ont pas été faciles pour l'éditeur, qui enregistre au final une baisse de revenus par rapport à ses prévisions initiales en raison des reports de plusieurs de ses productions. Pour autant, nous retenons surtout du positif de toutes les données diffusées, à commencer par les jeux s'étant vendus à plus de 10 millions d'unités à travers le monde sur cette génération, une bonne manière de rassurer les investisseurs à l'aube de la next-gen.

Ce sont ainsi pas moins de 11 titres venus de 6 licences différentes qui ont dépassé cette barre symbolique, contre deux la génération passée, à savoir :

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Unity, Origins et Odyssey ;

, et ; Far Cry 4 et 5 ;

; Ghost Recon Wildlands ;

; Rainbow Six Siege ;

; The Division 1 et 2 ;

; Watch_Dogs 1 et 2.

Parmi eux, TD2 est bien remonté, jouant désormais dans la cour d'Odyssey après 13 mois d'exploitation. R6S a lui battu un record d'engagement de sa communauté durant le dernier trimestre (60 millions de joueurs enregistrés) et des spectateurs d'évènements eSportifs (+30 %), avec plus d'un milliard de sessions jouées sur l'année fiscale. De manière générale, le PC est la deuxième meilleure plateforme pour l'éditeur, derrière la PS4, les chiffres d'Uplay représentant pas moins de 40 % des bénéfices nets sur ordinateurs. La Switch tire tout de même son épingle du jeu dans tout ça avec la meilleure croissance en termes de nombre d'utilisateurs, merci Just Dance et Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle. Dans l'ensemble, les jeux live service ont été une force pour Ubisoft, qui a donc toutes les raisons de continuer dans cette direction.

Certaines marques fortes vont comme prévu se retrouver dans le line-up de l'année fiscale ayant débuté le 1er avril dernier et se terminant le 31 mars 2021. Rien n'a changé de ce côté depuis octobre dernier si ce n'est la révélation d'Assassin's Creed Valhalla. Ainsi, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine et Gods & Monsters ont toujours leur sortie prévue dans cette fenêtre aux côtés d'un autre AAA inconnu d'une licence existante. Qui a dit Far Cry ? Des productions à plus petit budget déjà plus ou moins disponibles, comme Roller Champions, consolideront ce line-up qualifié de plus ambitieux de l'industrie, rien que ça. Pour être un peu plus précis, trois des AAA cités paraîtront au dernier trimestre, entre octobre et décembre 2020, tandis que les deux autres suivront entre janvier et mars 2021.

Pour autant, Yves Guillemot n'exclut pas de repousser un AAA au prochain exercice (entre avril 2021 et fin mars 2022) si cela lui permet de maximiser son potentiel sur la durée, la raison évoquée étant bien entendu le COVID-19, qui pourrait ralentir les équipes malgré une bonne transition avec le télétravail. Un retour progressif au sein des studios est d'ailleurs prévu, le tout en veillant à la santé des salariés bien évidemment. Les deux scénarios de résultats prévisionnels ont donc été mis sur la table, le premier prévoyant une recette de 600 millions d'euros avec la sortie des 5 AAA, tandis que le report de l'un de ces jeux aurait un impact bien plus large avec seulement 400 millions d'euros de bénéfices.

Ce ne sera sans doute pas Valhalla, car le prochain Assassin's Creed bat déjà des records pour une annonce d'un jeu Ubisoft, dont celui du trailer le plus regardé pour la cinématique CGI. Son annonce a d'ailleurs entraîné un regain d'intérêt pour les deux précédents volets.

Les grands absents de ce tour d'horizon de l'éditeur sont encore et toujours les mêmes, à savoir Beyond Good and Evil 2 et Skull & Bones, espérons que l'Ubisoft Forward en juillet permette d'avoir de leurs nouvelles. Dans tous les cas, ce rendez-vous estival fera la part belle au line-up susmentionné et à d'autres titres, sans doute au moins le prochain Just Dance.