RUMEUR sur Ubisoft : de nouveaux Assassin's Creed et Far Cry cette année, leur révélation imminente

C'est la période : Ubisoft tenait ce soir une réunion publique avec ses investisseurs pour faire le point sur le trimestre passé et les projections pour les mois à venir.

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QS — Jason Schreier (@jasonschreier) February 6, 2020

La dernière fois que l'éditeur avait organisé une telle rencontre, les annonces qui avaient suivi été des plus alarmantes, avec un report conjoint et sans nouvelle date de sortie de Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine et Gods & Monsters. Les titres n'ont absolument pas fait parler d'eux depuis, au même titre que les deux AAA secrets prévus pour l'année fiscale allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

À l'occasion de ce bilan financier, Ubisoft a déclaré qu'il y aurait donc cinq AAA à paraître durant l'exercice financier 2020-2021, trois d'entre eux devant d'ailleurs sortir entre octobre et décembre 2020, et les deux autres au premier trimestre 2021. Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine et Gods & Monsters font partie du quintet, et les deux autres sont issus des « plus grosses franchises » d'Ubisoft. Il en reparlera à la mi-mai avec ses investisseurs à l'occasion de leur prochaine rencontre, alors attendez-vous à une révélation des deux projets d'ici là. Enfin, il se pourrait que nous sachions déjà de quels titres il s'agit.

L'inévitable Jason Schreier, rédacteur en chef de Kotaku, s'est amusé de cette déclaration sur Twitter en expliquant que les annonces allaient encore une fois décevoir les fans de Splinter Cell, car il s'agirait tout simplement des prochaines itérations d'Assassin's Creed et Far Cry. Les deux jeux seraient donc prévus d'ici fin mars 2021, probablement avec des versions PS5 et Xbox Series X pour coller avec l'actualité. Alors que les rumeurs autour d'un Assassin's Creed chez les Vikings vont bon train, sa révélation pourrait survenir dans les semaines qui viennent, tout comme celles d'un potentiel Far Cry 6.

À cela, il faut ajouter des expériences moins volumineuses, comme Just Dance 2021 ou Roller Champions, bel et bien au calendrier d'Ubisoft, mais pas considérées parmi les AAA de l'éditeur. Et comme pour le précédent bilan, Beyond Good and Evil 2 et Skull and Bones sont toujours absents des radars, et ne devraient pas voir le jour avant 2021. Dans tous les cas, ce n'est visiblement pas cette année qu'il y aura un véritable vent d'air frais chez l'éditeur.

