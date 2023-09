RUMEUR sur Assassin's Creed Codename Red, de nouveaux détails sortent de l'ombre, vers un épisode à la Syndicate ?

Si notre attention est évidemment portée sur Assassin's Creed Mirage, attendu le mois prochain, c'est le prochain épisode en lice qui refait parler de lui, Assassin's Creed Codename Red, qui nous transportera dans le Japon féodal et est développé en lead par Ubisoft Québec. Évidemment, il s'agit de rumeurs à prendre avec des pincettes, des informations partagées officieusement par Tom Henderson d'Insider Gaming, qui avait dévoilé le jeu avant même l'officialisation en septembre 2022. Ce dernier avait d'ailleurs déjà évoqué à plusieurs reprises le jeu ces derniers mois et son article fait plus office de récapitulatif qu'il n'apporte de grosses révélations, mais faisons le point, car certains détails restent tout de même intéressants.

Pour commencer, Assassin's Creed Codename Red serait déjà jouable entièrement (ce qui ne veut pas dire que son développement est proche de son terme) et viserait toujours une sortie en fin d'année 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. L'insider s'attend à ce que des détails officiels soient donnés en début d'année prochaine, ce qui n'aurait rien d'étonnant.

Du côté des personnages jouables, comme précédemment évoqué, nous incarnerions un samuraï masculin et une femme shinobi, qui disposeraient chacun d'armes et traits de caractère les rendant uniques. Tout porte à croire que nous serions donc dans un cas à la Assassin's Creed Syndicate avec les jumeaux Frye plutôt qu'avec une solution bâtarde comme le choix du Misthios dans Odyssey (c'est Kassandra qui est canon et Alexios l'antagoniste) ou le sexe d'Eivor (qui est une femme et la réincarnation d'Havi). Le samuraï serait un réfugié africain ayant appris à suivre le crédo, ce qui ferait écho à Yasuke, avec un rôle de brute capable de porter des attaques lourdes. De son côté, la shinobi serait plus agile et c'est sans doute elle qui avait été mise en scène dans le teaser d'annonce. Espérons juste que leur présence à l'écran soit cette fois mieux répartie.

Enfin, l'une des principales caractéristiques du jeu serait la mise en avant de la discrétion, empruntant des éléments de la licence Splinter Cell en permettant aux joueurs d'utiliser les ombres à leur avantage pour se dissimuler, par exemple en éteignant les torches, tandis qu'il serait possible de transporter les corps des ennemis, ce qui n'a rien d'inédit. Des environnements destructibles seraient inclus, permettant de briser des objets comme certaines portes à l'aide de notre équipement (les panneaux coulissants ne sont pas en bois dur après tout).

Assassin's Creed Codename Red devrait être le premier jeu à intégrer le hub Infinity, si rien n'a changé de ce côté depuis son annonce. En attendant des informations officielles d'Ubisoft ou d'autres indiscrétions, Assassin's Creed Mirage est lui disponible en précommande sur Amazon à partir de 49,99 €.

