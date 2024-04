RUMEUR sur Assassin's Creed Codename Red : un visuel de l'interface avec les protagonistes en fuite

Si Assassin's Creed Mirage fait toujours un peu parler de lui, puisqu'il vient d'avoir droit à une mise à jour 1.0.8, c'est l'avenir de la licence avec Assassin's Creed Codename Red qui nous intéresse et qui ne devrait plus tarder à être présenté officiellement puisqu'Ubisoft tiendra l'une de ses présentations Forward en juin. Pour l'heure, il faut donc toujours se contenter de rumeurs, bien souvent uniquement textuelles. Ce n'est toutefois pas le cas de celle du jour ! Cette fois, pas de boulette de la part d'un employé de l'éditeur faisant fuiter une illustration de l'héroïne, mais plutôt ce qui pourrait être l'œuvre d'un playtester, si du moins tout est véridique. Nous avons en effet découvert une photo partagée par le compte Instagram ilsalottodegliassassini, reprise d'un post sur r/GamingLeaksAndRumours déjà supprimé à ce moment-là, mais repostée sur le Reddit d'Assassin's Creed avant d'être là encore retiré par l'équipe légale de la plateforme. Rien de bien sensible pourtant, il ne serait donc pas étonnant que l'éditeur ait voulu faire disparaître ce cliché, que nous allons analyser dans la suite de cet article et qui concorde avec les informations ayant déjà fuité jusqu'à présent. À l'heure de l'IA, prenez tout de même cela avec des pincettes.

Comme vous pouvez le constater, la photo est celle d'un moniteur affichant ce qui apparaît comme étant une interface d'Assassin's Creed Codename Red, du moins celle utilisée pendant le développement par l'équipe. La build en question daterait ainsi du mois d'octobre 2023, mais la capture aurait elle été prise en 2024 à 10h33 UTC (aucune mention de la date), portant la mention « Scarlett Anaconda », qui correspond au nom de code de la Xbox Series X, elle aussi référencée telle quelle avec un profil de performance « Quality » lui étant dédié. La mention du 1080p à 30 fps en haut de l'écran n'est d'ailleurs pas forcément liée à ce mode, puisque nous lisons en bas 3840x2160, soit de la 4K UHD. L'option ray-tracing est elle désactivée, un type d'éclairage dont avait fait mention Tom Henderson le mois dernier, entre autres choses, et un onglet est dédié au Dolby Atmos, suggérant sa prise en charge comme dans Valhalla.

Outre ces éléments techniques, c'est surtout la présence d'un logo stylisé et des deux protagonistes faisant l'objet de rumeurs qui frappe au premier coup d'œil, la shinobi et Assassin Naoe, difficile de faire plus explicite avec son nom à l'écran, et donc le samurai qui serait Yasuke, portant un beau casque kabuto orné de ce qui semble être un dragon. Ce dernier semble avoir une sorte de cicatrice à la lèvre. Serait-ce un nouvel ancêtre de Desmond ? Oui, ce n'est pas censé être un trait héréditaire, mais aussi bien Altaïr, qu'Ezio en avait une pour souligner cela au départ lorsqu'il ne devait y avoir qu'une trilogie. Bon, Aveline de Grandpré aussi en possède une et n'est à priori pas de sa lignée. Nous savons toutefois qu'il a eu un ancêtre au Japon du côté de sa mère durant le shogunat Ashikaga, période s'étendant jusqu'en 1573 et à laquelle a vécu Oda Nobunaga, qui devrait être dans le jeu. Tout est donc possible.

Une option de sélection du personnage est présente dans ce menu, reste à voir si cela fonctionnera comme dans Syndicate ou autrement, le studio lead derrière le jeu étant pour rappel Ubisoft Québec. Outre des onglets concernant la carte, les quêtes et la progression du personnage, il y en a un pour gérer la « Saison », ainsi qu'une option séparée pour la sélectionner. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un outil pour jouer dans la poudreuse ou sous un soleil éclatant ? Avec les indiscrétions autour du hub Assassin's Creed Infinity, il y a davantage à parier que ce terme se réfère aux Passes de combat, qui comprendront du contenu narratif. Au moins, s'il y a la possibilité de choisir ces saisons, cela pourrait vouloir dire qu'elles ne seraient pas éphémères. Si Ubisoft propose un tel contenu live service se rapprochant plus de petits DLC, les joueurs pourraient plus facilement l'accepter.

Espérons que la prochaine fois que nous entendrons parler d'Assassin's Creed Codename Red, ce soit enfin avec des nouvelles officielles ! En attendant, Assassin's Creed Mirage peut être acheté au prix de 29,99 € sur Amazon ou à la Fnac.

Lire aussi : RUMEUR sur Assassin's Creed Jade : le jeu en Chine de Tencent pas près de sortir suite à un changement de stratégie