RUMEUR sur Assassin's Creed Codename Red : de nouveaux détails croustillants sur les protagonistes en fuite

Alors qu'Assassin's Creed Mirage refait parler de lui avec sa mise à jour 1.0.5, c'est le prochain épisode principal de la licence qui est à nouveau le sujet de rumeurs. Assassin's Creed Codename Red, tel est son nom officiel actuel en attendant mieux, doit nous transporter à l'époque du Japon féodal, nous fera incarner un véritable shinobi, réutilisera la formule de jeu de rôle en monde ouvert instaurée par Origins puis développée ensuite par Odyssey et Valhalla, et sera le premier projet du hub Infinity. Il bénéficiera également d'un suivi post-lancement de plusieurs années. Ça, c'est tout ce que nous savons officiellement de lui en date de septembre 2022. Récemment, une fuite nous a permis d'avoir un premier aperçu de l'héroïne, en provenance d'un scénariste faisant partie de l'équipe de développement. Peu de doute à avoir de ce côté, surtout que le visuel a tout pour être une illustration à destination des réseaux sociaux ou autres. Là où cela devient plus flou et nécessite de prendre des pincettes, ce sont les informations rapportées par Tom Henderson, bien que ses leaks passés sur la licence se soient montrés véridiques à de nombreuses reprises. Le plus récent faisant mention de la période moderne à laquelle prendrait place la « méta histoire », tandis qu'une autre datant de septembre nous parlait principalement des deux personnages principaux et c'est justement eux qui nous intéressent encore à présent.

C'est toujours via Insider Gaming que Tom Henderson rapporte cela de ses sources, le visuel accompagnant son article et repris ci-dessus n'ayant rien d'officiel, mais utilisant une très belle illustration de l'artiste Anthony Azekwoh mêlée au fond rouge du teaser ayant accompagné l'annonce du jeu. Elle représente Yasuke, qui est justement au cœur de cette rumeur. En effet, jusqu'à présent, il avait été rapporté que le samurai masculin que nous incarnerions serait un réfugié africain à la peau noire et donc inspiré de ce personnage historique ayant réellement existé. Plot twist qui se voyait venir à des kilomètres, nous devrions carrément jouer Yasuke. Ce serait une première, puisque jusqu'à présent, les Assassins, Templiers, Ceux qu'on ne voit pas et autre Porteuse d'aigle n'étaient que fictifs, même s'ils croisaient la route de célébrités de leur époque, amicalement ou pour les éliminer.

D'ailleurs, petit aparté, Yasuke pourrait ne pas être appelé ainsi en jeu puisque c'est un nom que lui a donné Nobunaga Oda lorsqu'il l'a fait entrer à son service. Le fait que ses origines soient peu claires permettrait sans problème à Ubisoft de retravailler son histoire et c'est justement ce qui est rapporté, à savoir qu'elle aurait été réécrite pour s'aligner avec l'intrigue du jeu et la direction qu'il prendra. Elle débuterait par une tragédie sur un navire d'esclaves qui serait attaqué et dont il serait le seul survivant, sa compagne périssant également durant ce drame. Secouru, il serait ensuite transporté au Japon où il apprendrait la voie du samurai auprès de Nobunaga.

La femme shinobi se nommerait elle Naoe et serait la fille du légendaire Nagato Fujibayashi, considéré comme étant l'un des trois plus grands jōnin du clan Iga, les deux autres étant Sandayū Momochi et Hanzō Hattori, dont le personnage est déjà apparu dans le jeu mobile Assassin's Creed: Memories. À voir si son apparence sera conservée ou non. Naoe serait quant à elle en quête de revanche suite à la mort de son père. De plus, au début du jeu, les deux protagonistes seraient de féroces ennemis, mais finiraient par s'allier en raison de leur désir d'unification du Japon.

Parmi les figures historiques qui apparaîtraient, en plus de celles déjà évoquées, il y aurait Mitsuhide Akechi, Hideyoshi Toyotomi, sa femme Kōdai-in, Oichi Oda qui est l'une des sœurs de Nobunaga ou encore Yoshiaki Ashikaga. Bon, dès le moment où Nobunaga est présent, déclarer que tous les autres personnages connus de cette époque seront inclus n'est pas risqué.

Ces rumeurs soulèvent évidemment la question de la manière dont la narration sera gérée, car la présence de deux personnages jouables ennemis rappelle Assassin's Creed Odyssey, qui ne permettait d'en incarner qu'un (Kassandra est pour rappel l'héroïne canonique malgré tout), bien que cette fois ils auraient donc des origines différentes. Et sincèrement, pour un épisode se déroulant au Japon, incarner l'héroïne locale serait bien plus intéressant et logique. Bref, wait & see comme toujours.

