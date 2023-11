RUMEUR sur Assassin's Creed Codename Red : son récit nous transporterait dans le futur

Si Assassin's Creed Mirage a marqué un retour aux sources à bien des niveaux pour la licence d'Ubisoft, il signe à priori également la fin d'une époque, puisque tous les prochains jeux vont être réunis au sein du hub Infinity. Et ce ne sera peut-être pas le seul bouleversement pour la saga. En effet, nous vous rapportions récemment la découverte de ce qui aurait pu constituer une fin secrète à Mirage via des fichiers inutilisés qui ont été dénichés et qui aurait teasé l'avenir de cette franchise. Étrangement, c'est Assassin's Creed Codename Hexe sous son nom de code Neo qui était concerné, avec deux personnages parlant notamment d'un « Grand changement / basculement » (« Great Shift » en anglais), sous-entendant que leur époque serait un futur très lointain. Eh bien, il semble que les intentions des équipes créatives d'Ubisoft aillent réellement dans ce sens.

En effet, Tom Henderson via son site Insider Gaming, à qui nous devons bien des rumeurs au sujet de la licence et qui a vu juste plus d'une fois, déclare avoir pu discuter avec ses sources au sujet de cet audio et a appris que le « modern day », la période servant de temps modernes à la narration avec un personnage utilisant l'Animus pour se plonger dans les mémoires génétiques du ou des protagonistes historiques serait à compter d'Assassin's Creed Codename Red déplacé dans le futur. Du premier jeu paru en 2007 jusqu'à Assassin's Creed III, la trame narrative de fin du monde avec Desmond Miles était située en 2012, forçant les équipes d'Ubisoft à sortir les différents jeux dans les temps. Depuis, chaque épisode prend place durant l'année de sa sortie, ce qui fait que Valhalla a même fait référence au COVID-19, de manière à faire comme si les évènements étaient dans notre réalité. Il faut avouer que ce n'est pas la meilleure idée qu'ont eue les scénaristes et tout chambouler pour déplacer ce référentiel dans le futur serait donc une bonne chose d'un point de vue créatif.

Ainsi, Assassin's Creed Codename Red aurait des sections significatives de son histoire durant la période moderne qui prendraient place à la fin du 21e siècle, durant la décennie 2090-2099. En tant que joueur, nous aurions ainsi affaire à tout un casting de personnages inédits du côté d'Abstergo Industries et ce récit serait raconté au travers d'Infinity puisque le hub centralisera cette intrigue au lieu du jeu en question, bien que le fonctionnement soit totalement flou à l'heure actuelle.

