RUMEUR sur Assassin's Creed Codename Red : de nouvelles indiscrétions sur les systèmes de jeu et le moteur partagées

En attendant qu'Ubisoft communique à nouveau officiellement sur l'avenir vidéoludique de la licence Assassin's Creed, sans doute pas avant mai ou juin pour introduire ses projets pour la nouvelle année fiscale, c'est Tom Henderson qui y va de ses informations croustillantes partagées sur Insider Gaming. En début de semaine, nous avons ainsi eu droit à des détails sur le futur hub de la licence, Assassin's Creed Infinity, qui devrait marquer un sacré changement dans la manière dont est narrée la « méta histoire » et être lancé en même temps que le prochain épisode, Assassin's Creed Codename Red. Ces derniers mois, les détails officieux le concernant ont été assez nombreux, avec une illustration en fuite de l'héroïne qui se nommerait Naoe, des éléments la concernant elle et l'autre personnage jouable Yasuke ou encore le fait que l'intrigue à l'époque moderne serait déplacée à la fin du 21e siècle. Alors, quoi de neuf à présent ?

Dans un nouvel article, Tom Henderson évoque ainsi le fait que le moteur de jeu Anvil utilisé dans les jeux de la licence aurait subi une évolution substantielle et que cet Anvil Pipeline permettrait désormais aux différents studios de travailler en utilisant une même branche (voyez cela comme un même environnement virtuel auquel elles peuvent toutes accéder) au lieu de différentes versions. Rien que pour l'interopérabilité entre le hub Infinity et les très nombreux projets en cours de développement, nous comprenons l'intérêt, en plus de permettre à toutes les équipes d'avoir accès aux dernières nouveautés. Apparemment, cela devrait aider les nouveaux jeux en termes de géométrie virtuelle et d'illumination globale utilisant le ray-tracing. Le plus intéressant dans tout ça, c'est que les équipes auraient procédé à une refonte complète de tous les éléments de la série, dont les animations, la météo dynamique ou encore le système de parkour ! Croisons les doigts pour que la claque soit du niveau d'Assassin's Creed Unity à sa sortie (les soucis en moins).

Les affrontements seraient eux assez similaire à ce que proposait Valhalla, ce qui serait logique pour un Action-RPG et franchement pas un mal puisque l'un de nos reproches envers Mirage concernant ce point. Il y aurait toutefois plus de gore avec du sang et des décapitations, les jeux sont après tout PEGI 18. Quant à la discrétion, rien de nouveau, puisqu'il répète simplement que cela s'inspirerait de Splinter Cell avec la possibilité d'éteindre les torches, de se coucher à plat ventre et de se cacher dans les hautes herbes et buissons.

Plus intéressant, le système de colonie de Valhalla avec Ravensthorpe aurait subi une évolution majeure. La Cachette (hideout dans l'article) serait son équivalent dans Codename Red, où nous pourrions construire divers bâtiments personnalisables (armurerie, dojo, etc.), dont l'emplacement et l'apparence extérieure (design du toit) comme intérieure (disposition des divers éléments tels qu'armes et armures) serait laissée à notre bon vouloir, et aux possibilités permises par les développeurs évidemment.

En attendant d'autres fuites du genre ou qu'Ubisoft présente concrètement ce nouvel épisode, vous pouvez vous procurer Assassin's Creed Mirage dès 39,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Magic: The Gathering, de superbes cartes Assassin's Creed exhibées et datées, un point sur le set Fallout avant sa sortie