Assassin's Creed Codename Red et Hexe : les deux prochains jeux suivants Mirage officialisés pour le hub Infinity, le retour du multijoueur à l'étude !

Le grand déballage entourant l'avenir de la licence Assassin's Creed continue, car l'Ubisoft Forward ne s'est effectivement pas contenté de révéler proprement Assassin's Creed Mirage et de parler du dernier contenu de Valhalla. La plateforme Assassin's Creed Infinity a aussi eu droit à son coup de projecteur, décrite comme un hub qui servira à réunir les futures productions et à connecter les joueurs, dont le nom pourrait bien changer d'ici son lancement. Là encore, les leaks étaient corrects, puisque les fameux Project Red et Project Hexe ont bien été introduits sous ces intitulés.

Les équipes de Québec et Montréal sont donc en train de concevoir deux jeux inédits, le premier proposant enfin aux fans un jeu dans le Japon féodal, qui reprendra les codes des trois derniers épisodes (sans doute plus comme Odyssey du coup).

Le deuxième reste très mystérieux officiellement, mais il a été dit par Marc-Alexis Coté qu'il s'agira d'un « type de jeu différent ». Darby McDevitt a d'ailleurs à demi-mot annoncé qu'il travaille dessus, lui qui a fait son retour en fin d'année dernière chez Ubisoft, et a félicité Access the Animus pour avoir découvert les secrets du teaser (ils avaient eu accès en amont au showcase), qui sont assez intéressants. Déjà, l'emblème des Assassins du logo est placé sur un pentagramme et le terme Hexe signifie sorcière en allemand, suggérant que le jeu pourrait se dérouler dans un pays germanique. L'étrange alphabet présent autour est donc celui des magi détaillé ici, dérivé d'un dialecte hébreu et qui aurait été créé par le suisse Paracelse, dont nous avions pu entendre parler dans Project Legacy en 2010 (le bon vieux temps) et qui a vécu dans le Saint-Empire romain germanique et qui conservait le Livre d'Abraham de Würzburg dans son laboratoire. Une fois traduits, les symboles sur le cercle forment la phrase « Wir arbaiten in dem twnckel um dem licht zu di enen » en allemand un peu daté. Cette dernière est quasi similaire à la phrase que prononce les Assassins « Nous travaillons dans l'obscurité pour servir la lumière ». Les autres symboles à l'intérieur doivent eux être pris ensemble par zone et lus dans le sens horaire, donnant alors les mots « Mephisto », « Rache » et « Hwsa », ce qui pourrait donner quelque chose comme « Mephisto venge la maison », une sorte de sort. Et avec les leaks, le lien est encore plus vite fait avec la chasse aux sorcières du 16e siècle, dont des procès se sont justement déroulés à Würzburg par la suite, de quoi imaginer bien des scénarios possibles pour le jeu. Clint Hocking a lui déclaré que cela fait plus d'un an qu'il travaille sur Hexe.

En revanche, certains fans ne se réjouissent pas spécialement de voir Jonathan Dumont à la tête de « Codename RED », car il figurait parmi les personnes accusées de formes de harcèlement à l'été 2020.

Assassin's Creed « Codename RED », qui sortira après Assassin's Creed Mirage, sera le prochain titre phare de la franchise et incarnera l'avenir du RPG en monde ouvert dans la licence Assassin's Creed. Il est développé par Ubisoft Québec, le studio à l'origine d'Assassin's Creed Odyssey et Jonathan Dumont en est le Creative Director. Dans Assassin's Creed « Codename RED » les joueurs pourront découvrir une période historique très attendue par les fans : le Japon féodal, en incarnant un véritable shinobi.

Assassin's Creed « Codename HEXE » sortira après Assassin's Creed « Codename RED ». Il est développé par Ubisoft Montréal, berceau de la franchise Assassin's Creed. Clint Hocking en est le Creative Director.

Assassin's Creed « Codename INFINITY » connectera les projets et les joueurs grâce à différents types d'expériences incluant les jeux Assassin's Creed déjà sortis et les prochains jeux : Assassin's Creed « Codename RED » et Assassin's Creed « Codename HEXE ». Dans le cadre d'INFINITY, Ubisoft envisage également de reproposer une expérience multijoueur standalone dans l'univers d'Assassin's Creed.

Oui, vous avez bien lu, le retour du multijoueur pourrait bien se faire grâce à ce hub sans qu'il ne soit lié à un jeu solo précis comme par le passé.

