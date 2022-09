Assassin's Creed Valhalla : l'ultime contenu gratuit du jeu, le Dernier Chapitre, introduit en vidéo

Alors que l'Assassin's Creed Showcase de cet Ubisoft Forward célèbre les 15 ans de la licence et porte un regard vers l'avenir, il faut tout de même rappeler que nous n'en avons pas encore terminé avec Assassin's Creed Valhalla, qui a encore quelques contenus en stock pour achever sa 2e année, marquée par la sortie de l'extension L'Aube du Ragnarök. Après le mode rogue-lite Saga oubliée paru le mois dernier, voyons qu'elle est la suite du programme.

Chaque histoire a une fin. Clôturez l'épopée d'Eivor dans le Dernier Chapitre, un nouvel arc de quêtes gratuit ! ????



???? Disponible d'ici la fin de l'année. pic.twitter.com/SbvbybdwfE — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) September 10, 2022

Contre toute attente, nous n'avons pas eu de nouvelles de la 2e partie des Tombeaux des trépassés précédemment annoncée et qui devait être lancée cet automne, mais peut-être n'était-ce pas assez intéressant pour le placer là. Non, c'est la dernière « extension » du jeu qui a eu droit à sa bande-annonce, baptisée tout simplement Dernier Chapitre ou The Last Chapter en anglais. Ce nouvel arc scénaristique gratuit proposera des quêtes inédites « dans lequel Eivor rencontrera des personnages clés et notamment des figures historiques influentes », avec des récompenses spéciales à la clé. Quand pourrons-nous y jouer ? Eh bien, « dans quelques mois », mais rassurez-vous, ce sera bien en 2022.

Ce qu'il est bon de noter, c'est que la vidéo met en scène à la fois Eivor et Odin, cette dernière souhaitant quitter Ravensthorpe pour vivre de nouvelles aventures. Et, oui, c'est bien Basim, ou plutôt Loki, qui commente le fait qu'elle interagit d'une manière inédite avec Odin, signifiant que c'est bien lui qui revivra les évènements dans l'Animus et donc que Layla n'y a pas eu accès. Il était temps qu'un contenu additionnel du jeu ose tenir compte de la trame narrative globale, bien que cela soulève d'autres questions. Nous avons ensuite un aperçu de plusieurs Anomalies de l'Animus avec des glitchs et même l'apparition de Basim (sans doute de la même manière qu'avec Layla lorsqu'elle en découvrait un) et pouvons même y voir une carte, qui pourrait être celle d'une nouvelle zone de jeu. Bref, vivement !

