Assassin's Creed Valhalla : le patch 1.5 est disponible, préparant l'arrivée de L'Aube du Ragnarök, un week-end gratuit annoncé

Les sorties vidéoludiques de ce début d'année 2022 commencent à s'enchaîner et du côté de la licence phare d'Ubisoft, les joueurs peuvent profiter depuis quelques jours d'Assassin's Creed The Ezio Collection sur Switch. Sur les autres plateformes, il reste un moment à patienter avant le lancement du prochain (et dernier ?) contenu majeur d'Assassin's Creed Valhalla, L'Aube du Ragnarök, qui a récemment été présenté avec du gameplay. L'éditeur a pensé à tout et va permettre aux curieux d'essayer son jeu durant quelques jours.

Un week-end d'accès gratuit à Assassin's Creed Valhalla va donc avoir lieu du jeudi 24 au lundi 28 février sur l'ensemble des plateformes, rien de tel pour ensuite inciter les joueurs à craquer pour les DLC et le jeu complet. Et dès aujourd'hui, une mise à jour 1.5 a été diffusée, pesant entre 3,60 Go (PS5) et 15,09 Go (PC). En attendant une traduction française du changelog, voyons rapidement ce que ce patch apporte. Évidemment, il permet le support de L'Aube du Ragnarök, confirmant que nous pourrons y jouer à n'importe quel moment avec au besoin un boost de Puissance à 340 et de l'équipement prédéfini dans ce cas. Plus intéressant, une nouvelle rareté d'équipement va donc être disponible avec ce contenu, « Divin », ajoutant trois paliers d'amélioration et un emplacement de rune spéciale inédit. 4 Aptitudes et 6 Compétences seront également disponibles.

Plus généralement, la discrétion a eu droit à quelques changements liés aux réactions de l'IA à diverses situations ; un mode de difficulté Saga a été ajouté pour les joueurs n'en ayant rien à faire d'Assassin's Creed et voulant juste se prendre pour un Viking bien bourrin, puisque les ennemis y infligent moins de dégâts et le temps avant d'être détecté est bien réduit ; et de nombreux bugs ont été corrigés, dont celui de la quête Une tempête s'annonce, il était temps !

Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla : L'Aube du Ragnarök sortira le 10 mars et peut être précommandé en version boîte (incluant un code de téléchargement) sur Amazon au prix de 39,99 €.

