Assassin's Creed Valhalla : la mise à jour 1.5.2 datée, ajoutant une Armurerie et de nouvelles récompenses de Raids fluviaux

Le mois dernier, Ubisoft a mis à jour Assassin's Creed Valhalla avec un patch numéroté 1.5.1 ajoutant notamment l'activité Défi de maîtrise : Le dénouement, venant conclure cette suite de quête avec Hildiran introduite durant l'An 1. Nous avions aussi appris que l'update 1.5.2 alors prévue en mai ajouterait un bâtiment inédit dans Ravensthorpe, une Armurerie avec un système de loadouts interchangeables à la volée, ainsi que de nouvelles récompenses de Raids fluviaux. Eh bien, elle vient d'être datée et il ne faudra pas patienter bien longtemps pour en profiter.

Comme d'habitude c'est donc un mardi que le jeu va être mis à jour, ce 24 mai aux environs de 13h00. Il faudra compter entre 1,4 Go et 7,8 Go à télécharger selon votre plateforme si vous avez actuellement la version la plus récente. Le changelog n'est pour le moment disponible qu'en anglais, mais nous l'ajouterons à l'article dès que sa traduction sera effectuée. En attendant, sachez qu'il faudra avoir débloqué le niveau 3 de Ravensthorpe et les cargaisons étrangères des Raids fluviaux pour bâtir l'Armurerie. Il faudra toutefois l'améliorer 4 fois au total pour débloquer tous les emplacements de loadouts... Jusqu'à 5 configurations d'équipement pourront être ensuite enregistrées dans ce bâtiment pour être utilisées. Toute une liste de correctifs a également été publiée.

Quelque chose d'intéressant arrive bientôt. ⚔️ pic.twitter.com/jAAbBihf78 — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) May 12, 2022

À priori, Assassin's Creed Origins devrait lui aussi être mis à jour cette semaine avec le support du 60 fps sur PS5 et Xbox Series X|S.

