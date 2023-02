Assassin's Creed Valhalla : une ultime mise à jour corrective 1.7.0 disponible

En fin d'année dernière, Ubisoft a enfin donné une conclusion à l'aventure d'Eivor dans Assassin's Creed Valhalla après deux années d'ajouts de contenus, une mise à jour déployée avec un peu d'avance et qui a surtout été accompagnée de deux collaborations cosmétiques avec Destiny 2 d'un côté et Monster Hunter: World de l'autre. S'il s'agissait de la dernière update majeure du jeu, les développeurs ont tout de même pris le temps de travailler sur un patch réglant de derniers problèmes rencontrés par les joueurs et qui vient d'être diffusé sur les différentes plateformes.

Cette mise à jour 1.7.0 a été détaillée sur le site officiel, mais uniquement en anglais pour le moment, alors en voici une petite traduction :

Taille du correctif Xbox Series X|S : 15,1 Go

Xbox One : 9,9 Go

PlayStation 5 : 0,5 Go

PlayStation 4 : 1,6 Go

PC : 6,3 Go CORRECTIONS DE BUGS ET AMÉLIORATIONS

ATTAQUES FLUVIALES Le capitaine de Katzenelnbogen n'était pas compté lorsque la mise à mort était confirmée. UNIVERS Résolution de la plupart des rares cas où la compétence Doigts légers empêchait le ramassage d'objets clés.

Les cheveux d'Eivor pouvaient passer à travers la capuche après avoir terminé une anomalie de l'Animus. ARMURERIE ET INVENTAIRE Les objets précédemment achetés manquaient dans l'inventaire du joueur.

La tenue de marin du clan du Grand Corbeau ne pouvait pas être améliorée ou mise à niveau vers une qualité supérieure.

Le nombre total d'Opales dans l'inventaire ne se mettait pas à jour lorsque vous récupériez une Opale dans le monde. DIVERS Résolution de l'erreur qui se produit lors de la tentative de réclamation de l'article gratuit hebdomadaire.

Les packs d'équipement apparaissaient toujours dans le magasin lorsque le contenu du pack était déjà possédé.

Des éléments apparaissaient à tort comme étant détenus dans certaines situations.

La langue coréenne ne pouvait pas être appliquée via l'onglet Langue de Steam.

Il était possible de perdre des crédits Helix lors de l'achat de l'ensemble Crépuscule si 5/5 pièces d'équipement étaient déjà possédées.

Problèmes avec les prix des articles de la boutique Helix lors de la récupération de pièces d'un ensemble complet.

Sur Xbox, lors de l'achat de crédits Helix via la boutique, ils n'étaient pas correctement ajoutés à l'inventaire du joueur.

Les fenêtres contextuelles du jeu n'apparaissaient plus pour l'historique partagé et le Dernier Chapitre lors du lancement du jeu.

Pour rappel, aucun mode New Game+ n'est prévu pour permettre de rejouer cette longue saga sans perdre toute notre progression, et c'est fort dommage. Vous pouvez toujours vous procurer le jeu sur Amazon si jamais vous souhaitez en profiter maintenant que plus rien n'y sera ajouté.