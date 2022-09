Assassin's Creed Valhalla : la mise à jour 1.6.1 est disponible avec la suite des Tombeaux des Trépassés et une Forge à Runes

Si notre regard est désormais plutôt tourné vers Assassin's Creed Mirage et les deux premiers jeux d'Infinity Assassin's Creed Codename Red et Hexe, il ne faut pas oublier qu'Assassin's Creed Valhalla n'a pas encore dit son dernier mot. Nous allons en effet découvrir le sort réservé à Eivor dans le Dernier Chapitre d'ici la fin de l'année, mais ce ne sera à priori pas avant la mi-novembre au plus tôt, car Ubisoft a récemment dévoilé une roadmap des prochaines nouveautés, dont la plupart sont datées à ce mardi 27 septembre à juste titre, puisque la mise à jour 1.6.1 est disponible depuis quelques heures maintenant.

Selon votre plateforme, il faudra télécharger entre 1,6 Go (PS5) et 11,9 Go (Xbox Series X|S) pour découvrir la deuxième partie de l'activité Tombeau des Trépassés, avec à la clé trois tombes supplémentaires remplies de pièges et puzzles à résoudre en vue de dénicher des secrets en lien avec les Isus. Autre nouveauté, la Forge à Runes, un bâtiment de plus qu'il va falloir bâtir à Ravensthorpe si vous avez envie de vendre vos runes, mais aussi en créer de nouvelles à partir des compétences de nos équipements. Notez toutefois qu'il est nécessaire d'avoir monté le niveau de la colonie à 4 et que l'équipement des extensions (La colère des druides, Le Siège de Paris et L'Aube du Ragnarök) n'est pas supporté, dommage.

Et puisque nous ne sommes plus à un anachronisme près dans cette simulation de l'Angleterre, plusieurs éléments de décors viennent célébrer les 15 ans de la licence, à récupérer via Ubisoft Connect. Le pack inclut un tatouage et deux statues, illustrés ci-dessous.

Enfin, la Fête d'Oskoreia fera son retour du 20 octobre au 10 novembre avec « de nouvelles activités, quêtes et une multitude de nouvelles récompenses exclusives ». Quant aux correctifs, vous pouvez retrouver leur liste dans le changelog en anglais ici.

Si Assassin's Creed Valhalla ne figure pas encore dans votre ludothèque, il est vendu dès 28,99 € sur Amazon.