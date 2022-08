Assassin's Creed Valhalla : le mode Saga oubliée en approche avec la mise à jour 1.6.0, son changelog détaillé

En attendant de découvrir l'avenir de la licence en septembre, c'est Assassin's Creed Valhalla qui refait à nouveau parler de lui puisqu'il va avoir droit à une vague de nouveautés cette semaine. Pas plus tard que ce mardi 2 août, vers 14h00, nous pourrons donc télécharger la mise à jour 1.6.0, qui introduira donc le mode de jeu intitulé Saga oubliée, dont nous avions appris l'existence en juin et dont l'intrigue se situera chronologiquement à la suite des évènements de l'extension payante L'Aube du Ragnarök (lire nos impressions). Si taper sur du dragon à Niflheim avec Odin vous intéresse, il n'y aura donc pas besoin de débourser un centime de plus pour essayer. En plus de ça, la Fête de Sigrblot fera son retour dès jeudi, et ce jusqu'au 25 août.

Ce nouveau mode a été pleinement détaillé par Ubisoft sur le site officiel du jeu :

APERÇU Baldr, dieu nordique de la lumière et de la pureté, a disparu dans le Niflheim. Odin, fou de chagrin, refuse d'admettre que son fils se trouve dans le monde brumeux des morts. Défiant le sort, le Père-de-toute-chose plonge dans les profondeurs du Niflheim pour traverser ces terres hostiles, mais le Niflheim n'est guère accueillant pour les vivants. Ce mode de jeu gratuit, inspiré par le genre rogue-lite, propose aux joueurs un nouveau défi peuplé d'ennemis implacables, où le moindre choix a son importance. MOURIR ET RÉESSAYER À l'instar des autres expériences de type rogue-lite, le mode Saga oubliée pousse les joueurs à leurs limites, face à des ennemis redoutables, dans un univers hostile. Les joueurs progressent en s'efforçant de conquérir les profondeurs du Niflheim, mais la mort est un élément inévitable de l'aventure et vous frappera fréquemment. À chaque décès, vous regagnerez le point de départ avec la possibilité d'améliorer Odin et de gagner en force pour la tentative suivante, tout en ayant accru votre connaissance des moyens de triompher des défis qui vous attendent. UNIVERS Les terres du Niflheim sont aussi désolées qu'implacables. Vous traverserez diverses régions telles que le secteur glacé de Kaldstad et les marais empoisonnés de Nidheim avant de rejoindre le château de Hel. Votre progression dans ces contrées ne sera pas chose aisée, car les sbires de Hel patrouillent les lieux, prêts à attaquer à vue tout intrus. Avant de rejoindre la zone suivante, vous devrez triompher d'un champion de la déesse. Chaque secteur possède son adversaire spécifique que l'on ne rencontre que dans l'extension Saga oubliée. Votre exploration de l'univers sera récompensée par des avantages, de l'équipement et des aptitudes permettant d'affronter des groupes d'ennemis, ainsi que par des lieux secrets réservés aux joueurs à la vue perçante. Au fil de son exploration, Odin rencontrera des PNJ proposant des quêtes facultatives qui ne peuvent toutes être menées à bien en un seul séjour. ÉQUIPEMENT L'équipement a été entièrement repensé pour le mode Saga oubliée. À son entrée dans le Niflheim, Odin sera privé de l'équipement qu'il aura apporté et devra affronter les menaces du domaine de Hel avec un paquetage totalement aléatoire. Au fil de votre progression, séjour après séjour, vos choix exerceront leur influence. Vous pourrez accroître vos chances de survie en triomphant d'ennemis, en obtenant de nouvelles armes, tenues et runes par l'intermédiaire d'événements ou en dépensant des pièces durement gagnées auprès de marchands. S'il est possible à Odin d'employer plusieurs runes pour augmenter son pouvoir, il ne peut être équipé que d'une arme à la fois. Chaque décision devra par conséquent être mûrement réfléchie, car si les forces de Hel l'emportent sur vous, vous serez privé de votre puissant équipement et ramené au point de départ. La mort viendra inévitablement, mais il est inutile de la craindre. Chaque fois qu'Odin sera chassé du Niflheim, vous recevrez des points d'aptitude permettant de progresser sur une toute nouvelle arborescence de compétences, d'augmenter votre force et d'accroître la probabilité de recevoir de puissants armements et runes. RÉCOMPENSES Lors de chaque séjour au Niflheim, vous recevrez de l'argent permettant d'améliorer Odin et d'acheter des avantages et aptitudes afin de le renforcer. De nouveaux tatouages, montures et apparences de corbeau sont disponibles à l'achat à Ravensthorpe à l'aide de l'argent acquis lors de votre temps de jeu. Ceux qui parviendront à triompher du défi ultime en battant les forces de Hel et même la déesse elle-même recevront un ensemble d'équipements unique qu'Eivor pourra utiliser lors de ses aventures dans les différentes régions d'Angleterre. REJOINDRE LE NIFLHEIM L'accès au mode Saga oubliée s'effectue via un nouveau lieu, la cabane d'Everold à Ravensthorpe, qui peut être bâtie après votre premier voyage en Asgard. Lorsqu'elle aura été construite, vous pourrez à tout moment rejoindre le Niflheim, car il n'existe aucune condition en termes de niveau de puissance. Alors, emparez-vous de votre hache et apprêtez-vous à défier la mort !

Le changelog assez court de ce patch bien volumineux a lui aussi été partagé, à retrouver en page suivante. Si Assassin's Creed Valhalla ne figure toujours pas dans votre ludothèque, il est toujours vendu sur Amazon.

Lire aussi : RUMEUR sur Assassin's Creed Infinity : Project Red, le premier jeu de la plateforme en monde ouvert et au Japon ?