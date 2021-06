Assassin's Creed Valhalla : le mode de jeu Défi de maîtrise présenté en vidéo et daté

Mais que nous prépare donc Ubisoft pour sa diffusion Forward dans le cadre de l'E3 2021 ? En effet, l'éditeur a sorti hier soir la tenue de Basim pour Eivor et remet déjà le couvert en introduisant l'ultime contenu de la Saison d'Éostre qui fait suite au DLC payant La colère des druides, le mode de jeu gratuit Défi de maîtrise, qui ne devrait donc pas être abordé plus que ça ce samedi. Alors, que se cache-t-il derrière cet intitulé ? Le CM Dan St. Germain nous donne la réponse en vidéo.

Le Défi de maîtrise nous permettra de participer à trois types d'épreuves rejouables (Corbeau, Ours et Loup, comme dans l'arbre de compétences), pouvant être lancées depuis de 5 autels qui seront ajoutés à travers l'Angleterre une fois 221 de Puissance atteint. Tir à l'arc, combat ou discrétion (espérons que l'IA se comporte bien...) nous attendront dans des arènes prévues à cet effet et permettront de débloquer des récompenses inédites, comme des armes, tatouages et décorations. Plus intéressant, il est question de résoudre un mystère mythique suite à la chute d'un météorite, un phénomène rare pouvant survenir dans le jeu depuis sa sortie et qui va enfin trouver des réponses, semble-t-il. Un PNJ inédit, une vieille femme appelée Hilderan, viendra d'ailleurs s'installer à Ravensthorpe dans la quête nous introduisant le mode, nous introduisant à la « méditation de combat » servant à prendre part aux épreuves.

Là où cela se corse, c'est que nous n'aurons pas accès à l'ensemble de notre équipement cheaté pour participer. Il faudra faire avec un set prédéfini à chaque fois et nous débrouiller. Un système de médaille (équivalent à bronze, argent et or) mesurera nos prouesses en fonction de nos actions, qui rapporteront des points, et chacune débloquera de l'énergie à échanger auprès d'Hilderan. Autant dire qu'il va falloir farmer. Enfin, il ne faudra pas attendre bien longtemps pour découvrir le mode Défi de maîtrise, qui sera ajouté mardi prochain, le 15 juin.

Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia.

