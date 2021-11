Assassin's Creed Valhalla : la Saison d'Oskoreia lancée en vidéo avec un aperçu des Tombeaux des trépassés

La semaine dernière, une nouvelle feuille de route des prochains contenus d'Assassin's Creed Valhalla a été diffusée, indiquant que c'est ce mardi 9 novembre qu'une mise à jour 1.4 ajouterait une activité inédite baptisée Tombeaux des trépassés, tout en préparant le terrain pour la Fête d'Oskoreia. Ubisoft présente désormais cette dernière saison de l'Année 1 qu'est la Saison d'Oskoreia avec une petite bande-annonce et via un article sur son site officiel.

Pour en profiter, il va falloir télécharger entre 5 et 25 Go de données selon votre plateforme aux environs de 13h00 ce mardi. Le changelog est pour le moment uniquement disponible en anglais, nous l'ajouterons lorsqu'il sera dans notre langue. Côté contenu, l'évènement reprendra les bases des précédents en mêlant quêtes et mini-jeux, avec quelques nouveautés, nous demandant toujours de farmer des jetons pour les échanger ensuite contre des récompenses. Les Tombeaux des trépassés seront finalement au nombre de quatre, dont un présentant de l'architecture Isu, de quoi attirer l'attention des fans du lore. Les notes de mise à jour évoquant les runes d'Odin, il semble que ce soit enfin l'heure de percer leur mystère ! Trois compétences supplémentaires et diverses corrections de bugs sont également au programme.

La saison des récoltes marque le début de la Chasse sauvage d'Odin. Lors de cette tradition surnaturelle, les esprits des morts se lèvent et traquent sans merci les faibles parmi les vivants. Protégez votre colonie de cette terrible menace en prouvant que le clan du Grand corbeau n'est pas une proie facile. Durant cet évènement gratuit à durée limitée, vous trouverez de nouvelles activités et quêtes, ferez la rencontre d'un étranger assez singulier et pourrez amasser les récompenses. La fête d'Oskoreia sera disponible du 11 novembre au 2 décembre. *Conditions en matière de progression : pour participer à la fête d'Oskoreia, il faut avoir rejoint l'Angleterre, mené à bien l'un des deux premiers récits (Grantebridgescire ou Ledecestrescire) et amené la colonie au moins au niveau 2. ACTIVITÉS Un brouillard épais recouvre Ravensthorpe. Certains prétendent que ce linceul spectral offre une protection contre les esprits de la Chasse sauvage, mais tous ne sont pas de cet avis. Quoi qu'il en soit, les festivités battent leur plein ! Durant la fête d'Oskoreia, vous prendrez part à trois activités rejouables : archerie, équitation et un nouveau tournoi contre des esprits. Ravensthorpe se dote d'une nouvelle piste équestre et le temps joue contre vous ! Utilisez vos talents de tir à l'arc monté pour faire disparaître des obstacles et atteindre des cibles qui vous accorderont du temps supplémentaire. Chaque tir réussi vous permettra de demeurer en course un peu plus longtemps et d'espérer rejoindre la ligne d'arrivée. Si vous terminez avec assez de temps restant, vous pourrez obtenir une médaille de bronze, d'argent ou d'or ! Le tournoi d'Oskoreia vous projettera dans le Voile. Dans ce domaine irréel, vous devrez repousser des vagues de guerriers spectraux dans le temps le plus bref possible. Affrontez les divers défis qui vous attendent, des guerriers chevronnés aux bêtes sauvages et aux monstres, et débloquez des niveaux plus ardus afin de soumettre vos compétences de combat à l'épreuve suprême. Le concours d'archerie est de retour, mais sous une forme modifiée ! Abattez le plus grand nombre de cibles possible pour marquer des points, mais méfiez-vous des cibles amies, car les atteindre nuirait à votre progression et vous empêcherait d'obtenir le score le plus élevé !

QUÊTES Les nouvelles quêtes des festivités d'Oskoreia vous amèneront à protéger Ravensthorpe d'esprits malfaisants. Face à une telle menace, un étrange nouveau venu, le moine fou, vous apportera son aide dans « Retour ». Après avoir pris soin des tours du moine, vous aurez l'occasion d'exercer vos talents en matière de déduction dans « Une mort honorable ». Lors de cette quête, vous devrez résoudre le mystère d'un guerrier dont le nom figure parmi ceux des disparus, mais dont personne ne semble se souvenir. RÉCOMPENSES Mener à bien activités et quêtes vous rapportera des jetons à dépenser à l'échoppe de Norvid, qui abrite tout un éventail d'objets terrifiants dont la plus redoutable arme qui soit, la faux de Hel. Il est aussi possible de dépenser les jetons en décorations pour la colonie ainsi qu'en nouvelles coupes de cheveux et de barbe à os qui inspireront à coup sûr la terreur chez vos adversaires. Vous pourrez également mettre la main sur un ensemble de tatouages et une nouvelle apparence de corbeau.

TOMBEAUX DES TRÉPASSÉS Ceux qui seront assez curieux pour répondre à l'appel de l'aventure trouveront les tout nouveaux tombeaux des trépassés. Dans ces tombeaux regorgeant d'énigmes, vous explorerez de vastes cavernes souterraines secrètes où attendent des récits mystérieux, des histoires et des butins irrésistibles. Faites appel à vos aptitudes de parkour pour progresser dans ces tombeaux remplis de dangers. Méfiez-vous des pièges et des poisons ! Observez et explorez ce qui vous entoure et résolvez des énigmes environnementales afin d'acquérir des trésors tombés dans l'oubli. Éparpillés dans toute l'Angleterre, ces lieux tentaculaires seront disponibles dès le déblocage de la colonie, sans autre condition que votre capacité à les trouver tous. Vous pourrez parcourir ces tombeaux oubliés gratuitement à partir du 9 novembre. Les chasseurs de succès ou trophées pourront en débloquer deux nouveaux, Spéléologue et Crypt-ologue, en menant respectivement à bien un ou trois tombeaux des trépassés.

Pour terminer, Ubisoft rappelle qu'Assassin's Creed Valhalla fêtera son premier anniversaire demain, avec plusieurs récompenses à venir sur Ubisoft Connect, à savoir 50 opales, un tatouage de dos et l'épée à une main Serre de Valravn réalisés avec la Mentors Guild dès aujourd'hui, puis une licorne en guise de monture et un tatouage de dos reprenant le blason de la licence via un défi spécial à compter du 11 novembre. Enfin, il est rappelé que nous en saurons plus « bientôt » au sujet de l'Année 2.

