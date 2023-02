Grammy Awards : le premier prix récompensant un jeu vidéo de l'histoire décerné à la compositrice d'Assassin's Creed Valhalla : L'Aube du Ragnarök

Les Grammy Awards récompensent l'industrie musicale américaine depuis 1959 et sont l'un des évènements les plus prestigieux du genre. Et bien que plus de 80 statuettes soient désormais décernées chaque année, aucune catégorie ne venait saluer le monde du jeu vidéo. Il y avait bien eu quelques incursions de notre milieu dans la cérémonie, comme avec la nomination de la reprise de Meta Knight's Revenge de Kirby Super Star par Button Smasher en 2022, ou celle de la bande originale de Journey dans la catégorie un peu fourre-tout dédiée aux « médias visuels ».

Les choses changent enfin en 2023 avec l'apparition d'une catégorie Grammy Award for Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media. Les nommés étaient Austin Wintory pour la bande-son de Aliens: Fireteam Elite, Bear McCreary pour Call of Duty: Vanguard, Richard Jacques pour Marvel's Guardiens of the Galaxy, Christopher Tin pour Old World et Stephanie Economou pour Assassin's Creed Valhalla : L'Aube du Ragnarök (disponible à partir de 18,23 € sur Amazon.fr).



© Stephanie Economou

La cérémonie a eu lieu cette nuit et, au milieu des trophées donnés à Lizzo, Harry Styles et Beyonce, c'est donc la compositrice Stephanie Economou qui a remporté le premier prix récompensant une bande originale de jeu vidéo (et autres médias interactifs). Une extension qui l'emporte face à quatre jeux sortis en 2021, et alors que les productions les plus remarquées pour leur musique en 2022 ne sont pas là : le système de nomination et d'élection a encore de quoi être perfectionné pour cette catégorie, mais au moins, elle a le mérite d'exister.

Lire aussi : TEST Assassin's Creed Valhalla : L'Aube du Ragnarök, la désillusion du Très-Haut