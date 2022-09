Assassin's Creed Mirage : retour aux sources à Bagdad avec Basim dans un superbe trailer CGI, une édition Deluxe et un Coffret Collector dévoilés

Le grand moment est enfin venu. Dans le cadre de l'Ubisoft Forward, l'éditeur a tenu un Assassin's Creed Showcase servant à dévoiler l'avenir de la licence. La seule certitude que nous avions, c'était que le prochain épisode appelé Assassin's Creed Mirage y serait introduit en bonne et due forme, lui qui a encore été victime de fuites hier avec un magnifique visuel de Basim. Oui, c'est désormais officiel, nous incarnerons bien ce membre de Ceux qu'on ne voit pas dans sa jeunesse à Bagdad au IXe siècle, comme l'introduit une première bande-annonce CGI, avec en fond sonore une musique originale composée par Brendan Angelides, derrière la bande-son du jeu.

La vidéo met en scène un jeune Basim 20 ans avant les évènements de Valhalla, alors jeune voleur dans les rues de Bagdad, qui va se retrouver en bien mauvaise posture suite à un larcin, mais va être sauvé par l'aide d'un mystérieux personnage encapuchonné membre de Ceux qu'on ne voit pas, Roshan. Cette dernière, doublée en anglais par l'actrice irano-américaine Shohreh Aghdashloo, va donc l'initier au sein de la Confrérie, ce que nous voyons en parallèle. Et là, les fans peuvent être ravis, car les principes du Crédo sont parfaitement récités et nous assistons à l'intronisation de Basim, qui doit évidemment sacrifier un doigt dans le processus. Mieux encore, la forteresse d'Alamut sera bien présente dans le jeu, un lieu où Altaïr a vécu durant exil. La séquence finale dépeint l'assassinat d'un membre de l'Ordre des Anciens, à en croire son masque, suivi par le rituel de la plume plongeant Basim dans un corridor de la mémoire, avec un ultime passage horrifique où apparaît une entité que nous supposons être en lien avec Loki. Si vous souhaitez en savoir plus sur la cinématique, une vidéo d'un quart d'heure est là pour vous !

En ce qui concerne le jeu en lui-même, il est développé par Ubisoft Bordeaux qui avait œuvré sur le DLC La colère des druides et promet un retour aux sources.

Assassin's Creed Mirage plongera les joueurs au cœur du IXe siècle, à l'âge d'or de la ville de Bagdad. Il offrira une expérience d'action-aventure à la narration soignée avec un scénario intrigant et initiatique, des personnages charismatiques, une ville en monde ouvert majestueuse et un gameplay modernisé, mais reprenant les éléments iconiques de la franchise Assassin's Creed : le parkour, la discrétion et les assassinats. Dans Assassin's Creed Mirage les joueurs incarneront un nouveau héros, Basim Ibn Is'haq, un voleur de rue au passé mystérieux en quête de réponses qui rejoindra « Ceux que l'on ne voit pas » dans leur forteresse d'Alamut. La voix anglaise de Roshan, mentor de Basim, sera doublée par la célèbre actrice Shohreh Aghdashloo, lauréate d'un Emmy Award. Assassin's Creed Mirage est un hommage à la licence et plus particulièrement au premier jeu Assassin's Creed. « Pour le 15e anniversaire de la franchise, nous avions à cœur d'offrir quelque chose de spécial aux joueurs et à notre communauté », déclare Stéphane Boudon, Senior Content Director d'Assassin's Creed Mirage. « Nous souhaitons proposer aux joueurs une version modernisée de l'expérience de jeu emblématique d'Assassin's Creed ainsi qu'une plongée au cœur des rituels et des principes de "Ceux que l'on ne voit pas", ce qui, nous en sommes convaincus, devrait enthousiasmer nos fans de longue date comme les nouveaux. »

Vous noterez le soin particulier apporté au logo du jeu. Comme rapporté par Malek Teffaha, Manager, Global D&I chez Ubisoft, la calligraphie signifie « المخفي (Al Makhfi) » qui se traduit en The Hidden One, soit le nom anglais pour Ceux qu'on ne voit pas.

Quand pourrons-nous découvrir Assassin's Creed Mirage ? Pour le moment, la seule certitude est qu'il sera disponible 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Epic Games Store et Ubisoft Store) et Amazon Luna, en plus d'être jouable par les abonnés Ubisoft+. Sa page est déjà en ligne sur les boutiques, confirmant que nous pourrons mettre à jour gratuitement notre version du jeu de l'ancienne génération à l'actuelle.

En le précommandant, il sera possible d'obtenir la quête bonus Les Quarante Voleurs qui avait également fuité, dans laquelle nous découvrirons « les mystères de la grotte légendaire d'Ali Baba ». Et, non, pas de Season Pass en vue ni d'un quelconque remake ou remaster du premier épisode. En revanche, Assassin's Creed Mirage sera disponible en édition standard, mais aussi dans une édition Deluxe et un Coffret Collector.

Édition Deluxe Le jeu.

Un artbook numérique.

La bande-son originale du jeu en version numérique.

Un pack Deluxe numérique comprenant :

Une tenue inspirée de Prince of Persia ;



Des skins pour l'aigle et la monture des joueurs ;



Des armes et bien plus encore ! Coffret Collector (en magasin et sur l'Ubisoft Store) Contenu de l'Édition Deluxe.

Une figurine de Basim de haute qualité (32 cm).

Un steelbook exclusif dont le design sera choisi par les fans.

Un mini-artbook.

Une réplique de la broche de Basim.

Une carte de Bagdad.

Une sélection de musiques du jeu.

Quelques visuels sont disponibles en page suivante, dont les rendus de Basim et Roshan. Les précédents jeux Assassin's Creed sont disponibles chez Gamesplanet si vous jouez sur PC.

