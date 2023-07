Assassin's Creed Mirage : arbres de compétence, retour des teintures et concept arts dans un deuxième carnet des développeurs dédié à Basim

Depuis qu'il a été daté fin mai au détour du PlayStation Showcase, Assassin's Creed Mirage a enfin entamé sa promotion, nous permettant d'en découvrir plus à son sujet. Bande-annonce narrative, vidéo de gameplay et divers détails nous ont ainsi été délivrés à l'occasion de l'Ubisoft Forward et cette semaine, nous avons eu un aperçu de l'Histoire de Bagdad, nom donné à tout ce qui entourera le Codex et la base de données de l'Animus. L'éditeur a également mis en ligne hier soir une autre vidéo tout aussi intéressante, dédiée au protagoniste de cet épisode, Basim.

Elle fait suite au premier carnet des développeurs qui était centrée sur le retour aux sources de cette aventure à Bagdad, qui avait par exemple révélé l'ajout d'un filtre rendant hommage à Assassin's Creed premier du nom. Cette fois, les intervenants de la vidéo sont la directrice narrative Sarah Beaulieu, le directeur créatif Stéphane Boudon, le directeur artistique Jean-Luc Sala et le senior game designer Marco Maresca déjà présents la dernière fois, ainsi que la character concept artist junior Anika Mercier et le game designer Alexandre Rosset.

Cette aventure centrée sur la narration prenant place en 861 EC pourra être jouée sans avoir vécu les évènements d'Assassin's Creed Valhalla, jeu qui a introduit Basim, puisque se déroulant avant ce dernier, ni aucun autre épisode d'ailleurs, même s'il y aura des secrets, easter eggs et autres éléments de lore pour les fans de longue date. Notre protagoniste débutera en tant que voleur de rue à Anbar aux côtés de Nehal, lui qui est hanté par des visions et cauchemars, et va finir par rejoindre Ceux qu'on ne voit pas à Alamut, forteresse encore en construction à l'époque. C'est là qu'il va s'entraîner pour devenir un Assassin avant d'être envoyé en mission à Bagdad pour y traquer l'Ordre des Anciens.

Plusieurs concept arts nous montrent le travail de recherche de son apparence, puisque l'équipe souhaitait rappeler le look levantin d'Altaïr. Il portera donc tout d'abord un costume d'apprenti blanc avec des touches de bleu, tandis que l'étoffe rouge qu'il a gardée ensuite dans Valhalla sera expliquée comme étant une marque de la résistance portée par plusieurs personnages secondaires.

Les conflits du jeu seront eux multiples et à différentes échelles plus ou moins personnelles pour Basim, qui va se questionner sur le sens de la liberté et son passé. Son évolution jusqu'au rang de Mentor se traduira de notre côté par la présence d'un arbre de compétence dont nous avons un aperçu, bien moins vaste que celui d'Eivor, constitué d'au moins trois catégories : Phantom, Trickster et Predator. En effet, il n'y aura pas de système d'XP dans Mirage, juste des points que nous obtiendrons à mesure que nous monterons les rangs de la Confrérie.

Cette évolution débloquera également diverses opportunités de missions, des tenues et outils. Nous pourrons d'ailleurs utiliser des teintures pour changer la couleur de notre costume, comme au bon vieux temps ! L'inventaire est d'ailleurs visible une fraction de seconde lors de ce passage, reprenant le modèle éculé « à la Destiny » déjà en place dans les derniers jeux.

Côté combat, l'accent a été mis sur le duo épée et dague qu'il manie. Vous noterez d'ailleurs que l'un des concept arts représentant une lame nomme le jeu « Assassin's Creed Rift », que vous avez déjà pu lire l'an dernier lorsque les rumeurs sur le jeu ont fait surface.

Une troisième vidéo du genre est attendue dans les semaines à venir, qui parlera cette fois de la recréation de Bagdad telle qu'elle était à l'époque des Abbassides. La sortie d'Assassin's Creed Mirage est de son côté prévue le 12 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon à partir de 49,99 €.