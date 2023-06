Assassin's Creed Mirage : de belles promesses narratives et de gameplay dans deux nouvelles vidéos revenant aux sources

La longue attente des fans a enfin pris fin récemment lors du PlayStation Showcase, puisque le prochain épisode de la licence Assassin's Creed annoncé en septembre dernier est réapparu pour nous dévoiler sa date de sortie au détour d'un trailer de gameplay fort alléchant. Pour l'Ubisoft Forward de ce lundi soir, Assassin's Creed Mirage a redoublé avec deux aperçus bien distincts et tout aussi engageants, que nous avons eu la chance de découvrir ces derniers jours en avance au cours d'une présentation où la directrice narrative Sarah Beaulieu d'Ubisoft Bordeaux et le directeur de l'animation Benjamin Potts ont exposé quelques détails supplémentaires, déjà en grande partie évoqués dans un premier carnet des développeurs. Eh oui, c'est le studio français fondé en 2017 qui est en lead sur le projet avec plus de la moitié de ses effectifs (environ 400 employés dans la structure, donc plus de 200 personnes) œuvrant dessus, aidé par 11 autres filiales de l'éditeur à travers le monde pour un total d'un peu plus de 500 développeurs. Nous lui devons par exemple le DLC La colère des druides d'Assassin's Creed Valhalla, qui n'était clairement pas mauvais malgré certaines contraintes narratives. Actuellement, le jeu est en phase de debug et polish, espérons qu'il sorte sans accroc. Ce qui est certain, c'est qu'à la simple vue de sa bande-annonce narrative diffusée ce jour, le retour aux sources fait plaisir à voir !

Avec Assassin's Creed Mirage, les développeurs ont souhaité rendre hommage aux premiers jeux de la saga et à l'idée même de ce qu'est être un Assassin, ou Ceux qu'on ne voit pas / Hidden Ones à cette période, tout en utilisant les outils et technologies actuelles pour le développement. Cela passe par la zone de jeu qu'est Bagdad à l'époque des Abbassides, un retour au Moyen-Orient dans une ville ouverte dont la taille devrait être comparable à Paris (Unity) et Constantinople (Revelations), mais aussi par une aventure décrite comme mémorable et indépendante, qui va donc nous faire incarner Basim Ibn Is'haq tout au long d'un récit initiatique tragique, lui qui va se faire sauver par Roshan comme le montre justement le trailer sur fond de How Villains Are Made de Madalen Duke, dont les paroles font écho au conflit intérieur qui tiraillera le personnage. Si c'est sous l'apparence d'un djinn que la conscience de ce que nous devinons être Loki apparaît, il est amusant de constater que la peau de la créature surnaturelle est bleue, rappelant celle de la représentation fictive des jötnar dans Valhalla, la faction Isu à laquelle il appartenait avant sa réincarnation.

Nous retrouvons ensuite plusieurs membres de la Confrérie autour d'un feu de camp, servant à réintroduire l'un des symboles des Assassins, les plumes. Une tradition que nous devons évidemment à Aya et Bayek depuis Origins, qui consiste à imbiber une plume d'héron du sang de la victime pour marquer son passage dans l'au-delà. C'est ensuite la forteresse d'Alamut qui nous est montrée avec l'entraînement de Basim, lieu déjà mentionné à plusieurs reprises dans la saga sans jamais avoir été montré et qui servait également de bastion aux véritables Assassins ayant servi d'inspiration à la licence. De son côté, Fuladh fait remarquer qu'ils ne sont pas des juges, mais seulement des messagers appliquant la justice. Quant aux ennemis de cet épisode qui vont subir cette dernière, nous aurons évidemment affaire à l'Ordre des Anciens, aux membres masqués, qu'il faudra éliminer.

Autre passage très intéressant de la vidéo, plusieurs personnages vont faire se questionner Basim sur les méthodes de sa nouvelle famille et le sens de la liberté, alors que sa vie est désormais entièrement dévouée au service de Ceux qu'on ne voit pas. C'est après tout dans cette zone grise que le conflit millénaire opposant les deux organisations est le plus savoureux. Sauf qu'il ne sait pas réellement qui il est, hanté par les cauchemars, et sa recherche de la vérité aura forcément un coup dans la Cité de la Paix, qui sera à un tournant de son histoire. En effet, entre la corruption grandissante et la justice arbitraire s'y exerçant, le trouble s'y est installé. En plus des membres de la Confrérie dont Roshan et Fuladh, nous y croiserons son amie d'enfance Nehal, une voleuse de rue avec qui il collaborait, ainsi qu'Ali Ibn Muhammad, figure historique à la tête de la rébellion des Zanj. Au-delà de l'aspect narratif de ce trailer, c'est donc du gameplay qui nous a aussi été servi durant 7 minutes, prenant place juste après l'élimination de la première cible principale de Basim qui se nommerait Al-Ghul, alors qu'il retourne voir Roshan dans un Bureau.

Le parkour, la discrétion et les assassinats formeront les trois piliers du jeu, avec une volonté de capter le ressenti et l'aspect visuel de ce qui faisait le charme des anciens titres. Clairement, en voyant ce montage servant à montré des phases de jeu avec ATH, c'est exactement ce que nous avons perçu, l'ambiance d'Assassin's Creed Revelations se rappelant à nous. Le parkour a été vanté comme facile d'accès et à maîtriser pour nous inciter à l'utiliser tout en étant en parfait contrôle de nos actions. Espérons que ce soit le cas et que nous soyons proche de celui d'Unity, qui était un régal malgré ses imprécisions. La discrétion est elle qualifiée de fiable et prévisible afin que nous ayons toujours un moyen d'éliminer furtivement notre cible.

Quant à la boucle de jeu, elle nous fera enquêter, traquer notre proie avant de l'abattre puis nous évader, pourquoi pas en utilisant certains éléments du décor afin de ralentir nos opposants et les tyroliennes pour naviguer rapidement entre les toits. Oui, ce sont les bases d'Assassin's Creed premier du nom et du modus operandi des Assassins. Pour arriver à cela, les développeurs ont repensé le système de détection des PNJ (tant qu'ils ne voient pas à travers les murs...), amélioré les réactions de l'IA et recréé des animations d'assassinat, avec comme objectif de proposer du défi et d'être gratifiant.

Côté équipement, en plus de sa lame secrète, de son épée et sa dague, Basim aura accès à 5 gadgets classiques de la série accessibles via un menu de sélection rapide en plus de raccourcis via les touches : les bombes fumigène pour aveugler les ennemis, les fléchettes soporifiques pour les endormir, les couteaux de lancer pour tuer à distance, des bombes bruyantes et des pièges. À cela s'ajoutera les torches pour éclairer les lieux sombres, disponibles à l'infini. Notez que les combats ont été décrits comme étant la solution de secours si nous échouons à jouer furtivement, ce qui fait plaisir à entendre ! Pour autant, notre personnage sera agile et disposera de nouvelles animations rendant justice à ses talents, dont des finishers, attaques combo et parades.

Parmi les détails visibles dans la vidéo, nous notons la présence au Bureau d'un certain Abu Jafar Muhammad nous proposant des outils, tandis que nos alliés font mention de membres appelés Rebekah et Tabid, peut-être ceux présents dans le trailer narratif autour du feu de camp, qui arrivent en ville pour aider. Des missions seront épinglées au mur, telles que le vol d'un miroir ou une appelée La Concubine, qui a été sélectionnée. Nous pourrons toujours utiliser un compagnon ailé pour repérer les lieux depuis les airs, l'aigle de Basim se nommant Enkidu, sauf que les développeurs ont ajouté un twist cette fois, à savoir des archers capables de lui tirer dessus. Dans ce cas, nous ne pourrons plus faire appel à lui avant d'avoir éliminé cet ennemi. Mais pas de panique, car notre Assassin disposera de sa propre Vision d'aigle affichant les ennemis en rouge. Lorsque nous effectuons un assassinat, si un autre ennemi se trouve à proximité, il sera de nouveau possible de l'éliminer rapidement grâce à un couteau de lancer. Et en parlant de ça, une mécanique inédite permettra de marquer plusieurs cibles proches avant que Basim ne s'en occupe en quelques secondes comme s'il se téléportait, merci l'Animus ! L'effet visuel laisse en effet bien comprendre que cela est dû à l'appareil. Plusieurs segments d'une jauge devront être remplis pour s'en servir, en espérant que ce ne soit pas trop cheaté. Notons enfin la présence d'un objectif secondaire demandant de ne pas subir de dégâts, comme au bon vieux temps !

Assassin's Creed Mirage sortira pour rappel le 12 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, jouable day one en étant abonné à Ubisoft+. Si tous ces nouveaux détails vont ont séduit, vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon à partir de 45,99 €.