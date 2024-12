BON PLAN : Assassin's Creed Mirage à petit prix

Il y a maintenant un peu plus d'un an, Ubisoft Bordeaux a lancé Assassin's Creed Mirage, dans l'objectif de renouer avec les origines de la franchise après le beaucoup trop riche Assassin's Creed Valhalla. Un épisode avec Basim Ibn Is'haq à Bagdad qui vaut le détour, surtout lorsqu'il est vendu à prix cassé.

Assassin's Creed Mirage passe à 19,90 € à Leclerc, que ce soit sur PlayStation 5 ou Xbox Series X/One. Si vous étiez passé à côté de cet opus, c'est le moment de craquer sans vous ruiner.

Dans Assassin's Creed Mirage, vous incarnez Basim, un habile voleur à la tire aux visions cauchemardesques, en quête de réponses et de justice. À la suite d'un acte de vengeance meurtrier, Basim fuit Bagdad et rejoint les rangs d'une organisation ancienne, Ceux qu'on ne voit pas. En apprenant leurs mystérieux rituels et leurs préceptes, il affinera ses compétences uniques, découvrira sa vraie nature et finira par assimiler un nouveau Credo, qui changera son destin d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer.