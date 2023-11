BON PLAN : Assassin's Creed Mirage déjà à petit prix sur PS5

Le Black Friday et le Cyber Monday sont terminés, mais les offres continuent chez les revendeurs. Ces derniers comptent bien séduire les acheteurs avant les fêtes de fin d'année, et en ce moment, c'est un jeu d'action et d'aventure d'une licence culte d'Ubisoft qui est en promotion.

Sorti en octobre dernier, Assassin's Creed Mirage est déjà à prix réduit, vous pouvez le retrouver à 36,59 € sur Amazon dans sa version PlayStation 5. Le titre est également disponible à 39,99 € sur PS4 ou Xbox Series X/One.

Dans Assassin’s Creed Mirage, vous incarnez Basim, un habile voleur à la tire aux visions cauchemardesques, en quête de réponses et de justice. À la suite d’un acte de vengeance meurtrier, Basim fuit Bagdad et rejoint les rangs d'une organisation ancienne, Ceux qu'on ne voit pas. En apprenant leurs mystérieux rituels et leurs préceptes, il affinera ses compétences uniques, découvrira sa vraie nature et finira par assimiler un nouveau Credo, qui changera son destin d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer.

Si vous hésitez encore, vous pouvez retrouver notre avis complet sur le jeu juste ici : TEST Assassin's Creed Mirage : un retour aux Origines qui sonne comme une Révélation