Assassin's Creed Mirage célèbre son anniversaire avec une nouvelle à double tranchant pour les joueurs PC

Le 5 octobre dernier sortait Assassin's Creed Mirage signé Ubisoft Bordeaux, qui nous faisait incarner Basim Ibn Is'haq à Bagdad en 861 EC, constituant ainsi une préquelle à Valhalla s'éloignant un peu de la formule Action-RPG avec sur bien des points un retour aux sources de ce qui constituait les bases de la licence. Les développeurs ont ensuite publié diverses mises à jour améliorant l'expérience et ajoutant quelques nouveautés. De base lancé sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Epic Games Store, Ubisoft Store) et même Amazon Luna, il a connu en juin une déclinaison sous iOS. À l'occasion de son anniversaire ce samedi, l'éditeur a effectué une annonce qui va réjouir les joueurs sur ordinateurs ayant été patients.

En effet, Assassin's Creed Mirage va bel et bien débarquer sur Steam dans le courant du mois d'octobre, sans plus de précision quant à la date exacte. Bon, il n'y a pas que du bon dans tout ça, car la page indique que Denuvo sera inclus et qu'il faudra passer par le lanceur Ubisoft Connect.

Il va sans dire que cette arrivée sur la plateforme de Valve n'a rien d'anodin avec le changement de politique d'Ubisoft dans la foulée du report d'Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws y ayant également droit en novembre.

Le prochain épisode peut quant à lui être précommandé chez Gamesplanet au prix de 62,99 €.

Lire aussi : TEST Assassin's Creed Mirage : un retour aux Origines qui sonne comme une Révélation