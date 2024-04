Assassin's Creed Mirage : Basim va bientôt s'infiltrer sur iOS, la date de sortie dévoilée

Simple jeu narratif à l'ancienne n'ayant pas vocation à recevoir du contenu sur la durée comme cela a pu être le cas avec Valhalla, Assassin's Creed Mirage a récemment eu droit à une mise à jour 1.0.8 et il était possible de découvrir le début de l'aventure gratuitement jusqu'à ce soir. Nous pensions évidemment que cela marquerait son chant du cygne avant de laisser la place au prochain épisode sur la scène médiatique, mais nous avions oublié un détail remontant à septembre dernier, avant même son lancement. En effet, Assassin's Creed Mirage doit sortir sur les iPad et iPhone compatibles sous iOS, et nous savons désormais quand.

Annoncé avant tout sur iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, ce portage signé Ubisoft Sofia sera disponible le 6 juin 2024 dans la boutique d'Apple of Eden. C'est sur la page LinkedIn du studio que l'annonce a été dénichée, ce qui n'est pas commun, et la page sur l'App Store dévoile quelques visuels, à retrouver en page suivante, montrant notamment l'interface évidemment modifiée pour les appareils mobiles et une jouabilité tactile. Outre les derniers flagships de la firme à la pomme, les iPad possédant une puce M1 ou plus récente seront donc également compatibles.

Espérons qu'à l'avenir, Assassin's Creed Jade fasse lui le chemin inverse avec un portage sur consoles et PC. Sur ces plateformes, les prochains jeux principaux de la série que nous attendons sont Assassin's Creed Codename Red et Assassin's Creed Codename Hexe, qui ont récemment fait l'objet de rumeurs et fuites.

Si vous préférez jouer à Assassin's Creed Mirage de manière plus traditionnelle, il est vendu dès 29,99 € sur Amazon et à la Fnac.

